La fille de Malikah Shabazz Malcolm X retrouvée morte lundi à Brooklyn

BROOKLIN, NY. (LE DÉCOMPTE) – Malikah Shabazz, la fille de Malcolm X, a été retrouvée morte dans sa maison de Brooklyn lundi. Elle avait 56 ans.

Shabazz a été retrouvée inconsciente à l’intérieur de sa maison de Midwood située au 878 E 28th St à Brooklyn.

La mort ne semble pas suspecte.

La mort de Shabazz survient quelques jours seulement après que deux hommes ont été innocentés de l’assassinat en 1965 de l’icône des droits civiques Malcolm X, après une réenquête de près de deux ans, rapporte ABCNY7.

NJ Burkett rend compte de l’exonération près de 57 ans après la condamnation de deux hommes dans l’assassinat de Malcolm X.

Muhammad Aziz, aujourd’hui âgé de 83 ans et anciennement connu sous le nom de Norman Butler, a passé 22 ans en prison avant d’être libéré sur parole en 1985.

Un coaccusé qui a également clamé son innocence, Khalil Islam, est décédé en 2009.

La cause du décès n’a pas été fournie.

Faits en bref : Brooklyn est un arrondissement de la ville de New York, coextensif avec Kings County, dans l’État américain de New York. Le comté de Kings est le comté le plus peuplé de l’État de New York, ainsi que le deuxième comté le plus densément peuplé des États-Unis. C’est également l’arrondissement le plus peuplé de New York, avec 2 736 074 habitants en 2020 – Wikipédia.

