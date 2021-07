La fille de maman June donne naissance à un deuxième enfant

Lauryn “Pumpkin” Shannon, la fille de la star de télé-réalité Mama June Shannon, a donné naissance à son deuxième enfant, un fils nommé Bentley, avec son mari Joshua Efird. Shannon a partagé la bonne nouvelle sur Instagram mercredi. “Après avoir été admis à l’hôpital la nuit dernière à 2-3 centimètres avec de fortes contractions, notre petit garçon a enfin fait ses débuts”, a écrit la star de Mama June: Road To Redemption. “Tout le monde rencontre Bentley Jameson Efird pesant 7 livres 10 onces.”

Shannon a annoncé début avril qu’elle attendait son deuxième enfant avec Efird. La fière maman a partagé la nouvelle sur Instagram avec une série de photos montrant plusieurs tests de grossesse positifs et des images d’échographie. Elle a écrit: “Eh bien, le secret est connu de tout le monde maintenant !! Baby Efird #2 à venir en 2021 Après presque 3 ans, nous avons enfin une autre bénédiction et nous ne pourrions pas être plus heureux.”

Bien que Shannon ait partagé la nouvelle avec les fans en avril, elle a déclaré à PEOPLE qu’elle et son mari avaient appris qu’ils étaient enceintes en novembre. La star de télé-réalité a admis que s’ils étaient “excités” de devenir parents de deux enfants, c’était “angoissant dans la même phrase”. Shannon a déclaré au point de vente que la grossesse “était définitivement un choc parce que nous avions essayé et que j’avais acheté des tests de grossesse et qu’ils revenaient toujours négatifs”.

Shannon, qui est également la tutrice légale de sa sœur cadette, Alana “Honey Boo Boo” Thompson, a récemment exprimé le désir de quitter la télé-réalité. Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, Lauryn a expliqué qu’elle avait du mal à participer au tournage de moments aussi personnels de sa vie, y compris les problèmes auxquels elle a été confrontée avec la lutte de sa mère contre la dépendance.

“C’est difficile … parce que j’essaie aussi de le gérer personnellement, et puis je dois aussi le filmer”, a déclaré Lauryn à propos du tournage des différentes émissions de téléréalité, y compris la plus récente, Mama June: Road à la Rédemption. “Même cette saison, c’est un peu difficile parce que revenir dans le passé met l’usure, non seulement pour moi, physiquement, mais mentalement. Je ne veux pas retourner dans cet endroit mental que j’étais quand mon maman était dans sa dépendance et je devais intensifier et faire toutes les choses que je faisais et ne pas vraiment prendre soin de moi.”

Lauryn a continué à dire qu’elle avait l’impression d’avoir quitté le mode de vie de la télé-réalité, car elle a consacré une tonne de travail à son bien-être personnel. Elle a ajouté: “À ce stade, j’ai vraiment l’impression d’avoir travaillé dur en tant que femme, [done] thérapie, et vraiment travailler et prendre ce temps pour moi et pour ma famille. Honnêtement, je déteste retourner dans le passé.”