La fille de Matt Damon dunks sur lui pour la Grande Muraille

Presque tout le monde est d’accord pour dire que le film de Matt Damon La Grande Muraille n’est pas un très bon film. Cela inclut sa fille, qui tire apparemment une grande joie de taquiner son père, a déclaré Damon lui-même sur le podcast WTF de Marc Maron (via The Hollywood Reporter).

“Elle aime juste me faire chier”, a déclaré Damon. “Elle est très dure avec moi. Elle ne va pas exprès voir mes films, ceux qu’elle pense être bons. Elle m’écrase sur ceux qui ne fonctionnent pas.”

“Chaque fois qu’elle en parle, elle l’appelle The Wall”, a déclaré Damon. “Et je me dis ‘allez, ça s’appelle la Grande Muraille.’ Et elle me dit : ‘Papa, il n’y a rien de génial dans ce film.’ C’est l’une des personnes les plus drôles que je connaisse.”

Le fait que le film ait été filmé par les critiques n’était cependant pas une nouvelle pour Damon, qui a déclaré qu’il pouvait voir l’écriture sur le (grand) mur après que le réalisateur Zhang Yimou (Hero, Raise the Red Lantern) ait commencé à céder à la pression d’Hollywood.

“Je me disais, c’est exactement comme ça que les catastrophes se produisent”, a déclaré Damon à Maron. “Ça ne colle pas. Ça ne fonctionne pas comme un film.”

“J’en suis venu à considérer la définition d’un acteur professionnel, sachant que vous êtes dans une dinde et que vous vous dites:” OK, j’ai encore quatre mois, c’est le siège à l’aube sur Hamburger Hill. Je vais certainement mourir ici , mais je le fais”, a déclaré Damon à propos de l’expérience. “C’est aussi s***** que vous pouvez ressentir de manière créative, je pense. J’espère ne plus jamais avoir ce sentiment.”

Le prochain film à venir de Matt Damon, qui sortira le 30 juillet, est Stillwater, qui raconte l’histoire d’un père essayant d’atteindre sa fille, qui est emprisonnée pour un crime qu’elle dit ne pas avoir commis. Après cela, il est confirmé que l’acteur reprendra son plus grand rôle à ce jour, celui de l’acteur Loki, dans le prochain Thor: Love & Thunder, qui sortira en salles le 6 mai 2022.