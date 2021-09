La fille de Meghan et Harry ne pourra pas “porter une robe royale” au baptême | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 36 ans, prévoient de présenter Lilibet Diana à la reine plus tard cette année, a rapporté le Sun. Le duc et la duchesse de Sussex auraient demandé au monarque de se réunir pour organiser un baptême pour leur enfant de quatre mois. Mais la commentatrice royale Molly Mulshine a souligné que Lilibet ne peut pas porter la robe de baptême royale si elle revient.

S’exprimant sur le podcast Royally Us de Us Weekly, le commentateur royal Garibaldi a déclaré: “Je ne pense pas que Meghan va vraiment s’y rendre de si tôt.

“Je pense qu’ils vont garder tout assez privé.

“Qui sait, ils ont peut-être même fait le baptême parce que nous n’avons vu aucune photo ou Meghan du tout.”

La co-animatrice, Mme Mulshine, a ajouté : ” Jonathan Sacerdoti a également fait allusion la semaine dernière à leur affirmation selon laquelle leur mariage avait eu lieu trois jours avant le mariage avec l’archevêque de Cantorbéry.

LIRE LA SUITE: Camilla était «livide» aux futurs rôles royaux de William et Kate

“L’archevêque a dit que cela ne s’était pas produit et il est à la tête de l’Église d’Angleterre.

“Cela rend les choses un peu gênantes, je pense. Venir la faire baptiser dans l’Église d’Angleterre.

“Mais alors en même temps, si ce n’est pas dans l’Église d’Angleterre, alors dans quelle église cela va-t-il être?

“Je ne pense pas que Lilibet va rentrer dans la robe de cérémonie de baptême au moment où tout cela se terminera.”

“Je pense qu’un baptême serait un bon signe à avoir parce que la reine n’est pas allée au baptême d’Archie.

“Elle n’était pas non plus chez Louis, ce n’était pas une insulte, juste le planning n’était pas parfait.

“Je pense que ce serait un bon signe d’avoir un beau baptême avec la famille immédiate surtout pour Charles de voir sa nouvelle petite-fille et la reine de voir son arrière-petite-fille.”

Elle a ajouté: “Mais nous verrons, je serais surprise s’il y a un baptême bientôt.

“Je pourrais avoir tort, mais ce serait bien de les voir célébrer en privé cet été.”