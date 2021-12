La fille de Meghan Markle et du prince Harry, Lili, est une « vraie joie ! – Les Britanniques obtiennent une mise à jour rare | Royale | Nouvelles

La fille de Meghan et du prince Harry, Lili, a maintenant six mois – et serait déjà devenue une « joie d’être autour ». Fournissant une rare mise à jour sur le tout-petit, une source a déclaré: « C’est un bébé si doux et une vraie joie d’être avec. »

L’enfant a déjà franchi quelques étapes dont, selon la source, ses fiers parents gardent une trace.

S’adressant à Us Weekly, la source a ajouté : « Ils prennent note de tous ses nouveaux jalons passionnants.

« C’est incroyable à quelle vitesse elle grandit. »

Lili est née le 4 juin dans un hôpital de Santa Barbara.

Meghan et Harry ont annoncé sa naissance par le biais de leur organisation Archewell quelques jours plus tard.

Un bref message du duc et de la duchesse de Sussex disait : « Le 4 juin, nous avons eu la chance de l’arrivée de notre fille, Lili.

« Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

Conscients de la vie privée de leur fille, Meghan et Harry n’ont pas encore partagé de photo du tout-petit avec le public.

Et ils n’ont fourni que quelques mises à jour sur le nouveau-né.

En septembre, lors du tout premier voyage public des Sussex à New York, un journaliste a demandé à la duchesse comment allait sa fille.

En visitant le One World Trade Center, Meghan a simplement dit: « Elle est belle. »

Lors d’une apparition publique plus récente, la duchesse s’est davantage ouverte sur son plus jeune enfant et a déclaré que Lili faisait ses dents.

En novembre, Meghan a déclaré lors de son apparition dans The Ellen Degeneres Show: « Elle dort bien, mais les dents arrivent, donc toute maman comprendra où vous allez, elle est peut-être la meilleure au monde, mais le moment vous avez tellement de sympathie, alors oui, je suis debout presque toute la nuit. »

Au cours de cette interview, Meghan a également parlé de son aîné, Archie Harrison, deux ans.

La duchesse a révélé qu’elle et Harry avaient décidé d’habiller leurs enfants pour Halloween – mais les bébés ne semblaient pas être d’accord avec l’idée.

Elle a déclaré: « Nous voulions faire quelque chose d’amusant pour les enfants et les enfants n’étaient pas du tout intéressés.

« Archie était un dinosaure pendant peut-être cinq minutes.

« Même pas cinq minutes, Harry l’a convaincu de mettre la tête.

« Mais Lilibet était une mouffette et c’était si mignon. Elle était la fleur de Bambi. »

Interrogée par Ellen si son fils est un bon grand frère, Meghan a répondu : « Il adore être un grand frère ! »

Alors que le public n’a pas encore vu Lili, les Sussex ont partagé quelques clichés de leur fils, qui a été officiellement présenté au monde deux jours après sa naissance en mai 2019 avec un photocall au château de Windsor.