La fille de Meghan Markle et Harry commence déjà à se réconcilier avec Kate et William | Royale | Nouvelles

Dimanche soir, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé la nouvelle que Meghan avait donné naissance à une fille pesant 7 livres 11 onces. Le couple a déclaré que la mère et la fille se portaient bien et que le couple avait décidé de nommer le bébé Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. Les membres de la famille royale se sont précipités pour féliciter le couple pour la nouvelle arrivée, le message de Kate et William semblant montrer un changement dans les relations.

Kate et William ont posté un message de félicitations aux Sussex sur leurs comptes de réseaux sociaux, qui disait: “Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili.

“Félicitations à Harry, Meghan et Archie.”

Leur publication Instagram présentait l’une des superbes photos en noir et blanc du trio Sussex prises pour annoncer la nouvelle de leur grossesse plus tôt cette année.

La publication a reçu plus de 1,4 million de likes et 10 000 commentaires, les fans royaux soulignant que la déclaration jaillissante semble montrer des étapes vers une réconciliation royale entre les deux familles.

Une personne a écrit: “Tellement heureux de voir le duc et la duchesse de Cambridge prendre la grande route et le reconnaître.”

Une autre personne a déclaré: “Je n’ai jamais attendu moins que de la bienveillance de la part du duc et de la duchesse de Cambridge.”

Un troisième a écrit: “Nous pouvons tous apprendre une leçon sur” prendre la voie la plus élevée “en regardant le duc et la duchesse de Cambridge.

“Je suis fier de les avoir comme futurs roi et reine.”

JUST IN: Meghan et Harry ont «licencié» Lilibet Diana – Nouveau domaine créé

Harry a également discuté de la rupture dans sa récente interview avec Oprah Winfrey, où il a réitéré que le couple était sur “des chemins différents”.

Le duc a également affirmé que son frère, ainsi que le prince Charles, étaient “piégés par l’institution”.

Il a déclaré à Oprah: “Je fais partie du système avec eux, je l’ai toujours été, mais je suppose – et j’en suis très conscient – ​​mon frère ne peut pas quitter ce système, mais je l’ai fait.

“Mon père et mon frère sont piégés. Ils ne peuvent pas partir, et j’ai une immense compassion pour cela.”

L’expert royal Robert Jobson a déclaré à Express.co.uk que le commentaire “piégé” était l’un des plus dommageables de toute l’interview.

Mais l’arrivée du nouveau bébé royal devrait fournir une source de réconciliation entre les Sussex et la famille royale au sens large.

Le commentateur Richard Kay a écrit dans une chronique du Daily Mail : « À quelle fréquence les nouveaux bébés ont-ils apporté la réconciliation aux familles en guerre ?

“Et le pouvoir de guérison du bébé Lili pourrait être vital pour résoudre la tristesse au cœur de la famille royale.

“C’est la rupture entre Harry et William. Maintenant que tous les deux sont pères de garçons et de filles et les défis que cela apporte, l’arrivée de Lili offre une opportunité unique.”