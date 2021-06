La fille de Meghan Markle, Lilibet, rejoint un parent dans un rare club royal après sa naissance aux États-Unis | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex sont actuellement en congé parental avec leur nouveau-né. Lilibet est née vendredi matin dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie. La bonne nouvelle de son arrivée a été annoncée dimanche par l’attachée de presse du couple.

Elle est la onzième arrière-petite-fille de la reine et la huitième sur le trône.

Cela signifie que le prince Andrew, qui est né deuxième en ligne en 1960, descend à la neuvième place.

Le dernier ajout à la famille Sussex n’est que le deuxième royal en lice pour le trône à être né aux États-Unis.

Elle rejoint sa parente de sept ans, Maude Windsor, née à Los Angeles en 2013, pour partager cette distinction.

Maude est 51e sur le trône britannique et est la fille de Lord Frederick et Sophie Winkleman.

Elle vit maintenant en Angleterre avec ses parents et sa sœur cadette, Isabella.

La reine serait « ravie » d’apprendre la naissance de son dernier arrière-petit-enfant.

Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré: “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle.”

Le Premier ministre Boris Johnson a également adressé ses « nombreuses félicitations » au couple et le leader travailliste Sir Keir Starmer a salué la « merveilleuse nouvelle ».