La fille de Paul Walker, Meadow et Ludacris, ont eu de doux messages de «famille» pour le fils de Vin Diesel le jour de son anniversaire

Lorsque vous êtes lié à la franchise Fast and Furious, vous faites partie de la famille. Meadow Walker le sait parfaitement, étant la fille de feu Paul Walker, membre à part entière de la franchise avant sa mort prématurée dans un accident lors d’un événement caritatif. Des années plus tard, elle a en quelque sorte été officieusement adoptée dans le clan Diesel, et lorsque le jeune fils de Vin Diesel a eu un anniversaire récent, elle a célébré avec un message axé sur la famille, tout comme la co-star de F9 Ludacris.