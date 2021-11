La fille de Paul Walker, Meadow, révèle l’ablation de la tumeur

Meadow Walker, la fille du regretté acteur de Fast & Furious Paul Walker, a marqué un retour en arrière jeudi en célébrant un anniversaire important. Il y a deux ans cette semaine, elle s’est fait enlever une tumeur. Le mannequin de 23 ans, qui a épousé l’acteur Louis Thornton-Allan le mois dernier, n’avait jamais discuté publiquement de la tumeur auparavant.

« [Two] il y a des années aujourd’hui. J’ai parcouru un très long chemin. Adieu tumeur. Bénie et reconnaissante », a écrit Walker sur Instagram, à côté d’un selfie qu’elle a pris dans un hôpital, le pouce levé. Elle portait également une couverture capillaire médicale et des marqueurs de référence utilisés pour l’IRM afin de créer des scans du cerveau en 3D sur son front. Thornton-Allan a répondu au message avec des emojis de prière et de cœur. Vin Diesel, qui a accompagné Walker dans l’allée lors de son mariage, a également ajouté un emoji de main en prière.

Des centaines de fans de Walker ont également partagé des messages la soutenant pour se manifester. « Quelle que soit la situation médicale, je suis content que vous vous en soyez sorti. Vous êtes une personne très dure », a écrit une personne. « Le plus doux du monde ! Je suis tellement content que vous soyez en bonne santé et heureux », a commenté un autre. « Ravi que vous soyez en sécurité et en bonne santé », a écrit un autre fan.

Walker a eu quelques semaines chargées. Début août, Walker a annoncé qu’elle et Thornton-Allan étaient fiancés, quelques semaines seulement après avoir confirmé publiquement qu’ils sortaient ensemble. Puis, le 22 octobre, le couple a confirmé s’être marié plus tôt dans le mois. La cérémonie s’est déroulée en République dominicaine, en présence des stars de Fast & Furious Diesel et Jordana Brewster. Diesel n’était pas seulement un ami proche du père de Walker, mais il est aussi le parrain de Walker.

Le mariage n’a été suivi que par la famille proche et les amis du couple en raison des restrictions de voyage liées au coronavirus. « La pandémie a eu un impact sur nos plans », a déclaré Walker à Vogue après le mariage. « La famille de Louis n’a pas pu y assister. De nombreux amis proches que nous considérons comme de la famille n’ont pas pu également y assister en raison de restrictions de voyage. »

Au cours de la cérémonie, Walker portait une robe Givenchy Haute Couture sur mesure conçue par Matthew Williams. Elle s’est changée en second look de Ludovic de Saint Sernin pour un dîner aux chandelles. Nous étions tous pieds nus, dansant dans le sable », a déclaré Walker à Vogue. « Pour terminer la nuit, il y a eu un magnifique feu d’artifice et nous avons allumé des lanternes dans le ciel nocturne pittoresque. »

Une source proche de Walker a déclaré à Us Weekly en juin qu’elle était reconnaissante pour le soutien continu de Diesel depuis la mort tragique de son père dans un accident de voiture en 2013. « Elle compte Vin et ses enfants comme une famille et leur parlera les jours où elle se débat, et elle les soutient aussi », a déclaré la source.