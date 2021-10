La fille de Paul Walker, Meadow, se marie

Paul Walkerla fille de s’est mariée… et, bien sûr, son bon pote, vin Diesel, était là pour l’accompagner dans l’allée.

Marcheur des prés a publié vendredi des vidéos de son mariage, et on dirait que c’était une belle cérémonie quelque part au bord de l’océan.

Le nouveau mari de Meadow est acteur Louis Thornton-Allan … et leur mariage intervient quelques mois seulement après l’annonce de leurs fiançailles.

Vin a toujours dit que Paul et lui étaient devenus une famille en travaillant ensemble sur la franchise « Fast and Furious » … de plus, il est le parrain de Meadow, il est donc logique qu’il soit au premier plan pour son grand jour.

TMZ a cassé l’histoire quand Paul est mort dans un violent accident de voiture en 2013. Il avait 40 ans et Meadow n’avait que 15 ans à l’époque. Elle a 22 ans maintenant et travaille comme mannequin.

Il s’agit du premier mariage de Meadow – elle et Louis viennent de rendre publique leur relation en juillet. Compte tenu de la tragédie qu’elle a endurée, vous pouvez comprendre pourquoi ils n’ont pas perdu de temps avec un long engagement.

Félicitations!!!