La fille de Paul Walker rend hommage à son père de sa présence à l’avant-première de “Fast & Furious”

Meadow Walker, fille du regretté acteur Paul Walker, est apparue sur le tapis rouge du dernier opus de la franchise Fast & Furious 9. Walker, qui a joué dans les premiers épisodes aux côtés de Vin Diesel, a été tué dans un accident de voiture en novembre 2013.

En créant un chapitre de plus de la saga à succès, Meadow, 22 ans, a honoré la mémoire de son père lors de la première avec le reste de la distribution accompagné de ses oncles Caleb et Cody. Dans ce film, nous pourrons revoir Walker à travers des flashbacks et des photos.

Les acteurs se sont également exprimés et se sont souvenus de leur ancien partenaire. « Il me manque toujours. Poursuivant son héritage et sa fille sur le plateau et ses frères sur le plateau nous disent constamment, nous consultent et nous disent ce qu’ils ressentent, comment leur héritage peut être incorporé (dans le film) », a déclaré le rappeur et star Ludacris.

De son côté, la star du film, Vin Diesel, s’est également manifestée lors de l’avant-première laissant entendre que cela pourrait être le début du dernier chapitre de la série populaire qui a généré des revenus au box-office depuis 2001.

Dans ses propres mots, Diesel a déclaré que malgré les succès de la série, chaque histoire doit avoir une fin. « J’aime le fait de pouvoir jouer Dom Toretto. La fin vient parce que toute bonne histoire a besoin d’une fin. Parce que chaque livre que vous avez lu a un dernier chapitre. Parce que c’est la nature de la narration », a-t-il déclaré dans une interview lors de l’événement.

Bien qu’il soit proche de la fin de la saga, le protagoniste a commenté qu’il y avait la possibilité d’avoir des sip-offs dans l’univers Fast & Furious. «Je suis sûr qu’il y a des gens qui aimeraient que Fast and Furious continue. Il y aura différentes interactions d’histoires et différentes histoires qui se dérouleront à l’avenir », a-t-il conclu.

Cela a été l’une des premières les plus importantes et les plus spéciales de la saga, avec la possibilité de conclure avec un dixième versement et l’apparition de Meadow Walker honorant l’héritage laissé par son père.