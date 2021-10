La fille de Paul Walker s’est mariée et Vin Diesel l’a accompagnée à l’autel – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Comme s’il s’agissait du film le mieux écrit, la fille du regretté acteur Paul Walker a épousé Louis Thornton-Allan, Vin Diesel l’emmenant dans l’allée.

Sur son compte Instagram, Meadow Walker a partagé plusieurs images et une vidéo en noir et blanc avec la légende « Nous nous sommes mariés ». La nouvelle s’est rapidement répandue parmi ses followers et parmi les millions de fans de la franchise « Fast and Furious ».

Paul Walker, l’acteur reconnu pour sa participation aux films « Fast and the Furious », est décédé ironiquement en 2013 d’un accident de voiture. A cette époque, son grand ami et partenaire de cinéma, Vin Diesel, a promis de prendre soin de ses enfants et d’être avec eux dans leurs moments les plus importants.

