La fille de Paul Walker s’est mariée et Vin Diesel l’a livrée à l’autel

Via votre compte Instagram, Marcheur a partagé une vidéo d’une minute dans laquelle il a l’air très heureux, serrant ses proches dans ses bras et plusieurs moments ont été capturés dans lesquels il est à ses côtés Vin, qui a toujours utilisé ses lunettes noires caractéristiques, mais malgré cela, il est perçu comme très excité.

Arriver si tôt à l’autel était dû au fait que le couple avait été séparé pendant un certain temps en raison de la quarantaine, pré à Londres et Thornton-Allan à New York. Les jeunes ont réalisé qu’ils voulaient passer leur vie ensemble, après avoir vécu plus étroitement ensemble ; quand il s’est envolé pour l’Angleterre pour être avec elle pendant le confinement rigoureux.

Meadow Walker et Louis Thornton-Allan voulaient que leur mariage soit très intime. (Instagram / Meadow Walker)

Leur lien était très intime, puisque la famille de Louis et certains de ses amis les plus proches n’ont pas pu voyager en raison de restrictions de santé. C’était la tante du mannequin, Colombe, qui les a aidés à planifier le mariage, dont dès le début le couple avait plus que clair qu’il s’agissait d’un événement très intime, uniquement avec leurs amis les plus proches.

L’un des plus beaux détails du mariage était la robe ; un vrai acteur de l’amour, puisque pré il a téléphoné à son ami Matthieu Guillaume pour lui demander s’il a fait le vêtement le plus important pour lui. Ce fut évidemment un sacré choc dans l’univers de la mode que le directeur créatif de Givenchy acceptez d’adapter ce gwon au modèle.