La fille de Rayna Foss nie la disparition de l’ancien bassiste de la Coal Chamber : « J’ai parlé à ma mère pas plus tard qu’hier »

La fille de l’ancien CHAMBRE À CHARBON bassiste Rayna Foss a rejeté les informations selon lesquelles sa mère avait disparu depuis l’été dernier.

Il y a quatre mois, la police de la Nouvelle-Orléans a annoncé que l’homme de 51 ans Foss a été portée disparue par son gestionnaire de foyer de groupe après avoir été vue pour la dernière fois le 7 septembre 2021. Renard chaine de télévision WVUE a émis un avis par l’intermédiaire de son Facebook page la décrivant à l’époque comme mesurant 5 pieds 3 pouces et 200 livres. La police a également exhorté toute personne ayant des informations supplémentaires sur Fossest où les contacter.

Un jour après la nouvelle de Raynala disparition apparente de a été signalée par les médias de musique rock, sa fille de 22 ans Kayla – dont le père est Fossl’ancien mari de , SEVENDUST le batteur Morgane Rose – a publié la déclaration suivante via elle Instagram compte : « À tous ceux qui ont tendu la main d’une manière ou d’une autre et aux médias qui en ont parlé : permettez-moi de remettre les pendules à l’heure. Rayna est porté disparu depuis septembre. Je n’ai aucune idée d’où viennent ces histoires. J’ai parlé à ma mère pas plus tard qu’hier, et nous n’avons jamais perdu contact. Mes grands-parents ont également été en contact avec ma mère, et nous savons tous exactement où elle se trouve. J’ai un message au Service de police de la Nouvelle-Orléans en les avisant et j’attends leur réponse.

« J’ai aussi vu d’autres histoires sur Dez [Fafara, COAL CHAMBER frontman] — le vieux chanteur de ma mère — et une querelle avec mon père Morgan. Ceux-ci sont également faux. mon père et Dez sont amis et le sont depuis longtemps.

« Je ne sais pas d’où tout cela a commencé, mais cela peut s’arrêter maintenant.

« J’espère qu’il n’y aura pas de prochaine fois, mais peut-être que quelqu’un pourra vérifier avant de publier ces histoires qui finiront par perturber toute ma famille à l’avenir. »

Fossle mariage de Morgane Rose se termine par un divorce en 2003.

Morgane Rose querelle publiquement avec Fafara au début des années 2000 et aurait écrit le morceau « Ennemi », à partir de SEVENDUSTl’album de 2003 « Saisons », sur Dez.

Un membre fondateur de CHAMBRE À CHARBON, Foss était dans le groupe de 1994 à 1999 et est revenu brièvement au groupe au début des années 2000. elle a joué sur CHAMBRE À CHARBONle premier album de 1997, le suivi de 1999 « Musique de chambre » et 2002 « Jours sombres ».

Lorsque CHAMBRE À CHARBON réunis en 2011, Fafara Raconté Jackie entièrement en métalémission de radio diffusée à l’échelle nationale sur Raynal’absence de la programmation : « Rayna n’était pas [asked to be a part of it]. Rayna n’est plus dans le groupe depuis très longtemps. »



DISPARU : Rayna Foss, 51 ans, a été vue pour la dernière fois par un gestionnaire de foyer de groupe le 7 septembre, selon NOPD. Foss est décrit comme… Publié par WVUE FOX 8 le lundi 13 septembre 2021

