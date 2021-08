La fille de Robin Williams, Zelda, envoie un message à d’autres sur la « perte de navigation » à l’occasion de l’anniversaire de la mort de l’acteur

Le 11 août a marqué le 7e anniversaire de la mort de l’acteur bien-aimé Robin Williams, et sa fille Zelda a marqué l’occasion tragique avec un tweet offrant son soutien à d’autres qui avaient subi une perte similaire. “Envoyer de l’amour aujourd’hui à tous ceux qui vivent une perte”, a-t-elle écrit. “Nouveau, ancien, le tissu conjonctif de cette douleur profondément humaine peut être difficile à supporter, mais je trouve parfois plus facile de savoir combien d’autres ont ressenti la même piqûre. Nous ne sommes pas seuls.”

Le fils de Williams, Zak, a également rendu hommage à son défunt père en ligne. “Papa, il y a sept ans aujourd’hui, tu es décédé”, a-t-il écrit à côté d’une photo de Williams. “La joie et l’inspiration que vous avez apportées au monde se perpétuent dans votre héritage et dans votre famille, vos amis et vos fans que vous avez tant aimés. Vous avez vécu pour faire rire et aider les autres. Je célébrerai votre mémoire aujourd’hui. Je vous aime pour toujours. “

Envoyer de l’amour aujourd’hui à toutes les personnes qui vivent une perte. Nouveau, ancien, le tissu conjonctif de cette douleur profondément humaine peut être difficile à supporter, mais je trouve parfois plus facile de savoir combien d’autres ont ressenti la même piqûre. Nous ne sommes pas seuls. X – Zelda Williams (@zeldawilliams) 11 août 2021

Williams est décédé le 11 août 2014 à son domicile de Paradise Cay, en Californie. L’acteur s’est suicidé après une longue bataille contre la dépression et l’anxiété. Malgré ses antécédents de toxicomanie, les autorités ont déterminé qu’aucun alcool ou drogue n’était impliqué dans sa mort.

Papa, il y a sept ans aujourd’hui tu es décédé. La joie et l’inspiration que vous avez apportées au monde se perpétuent dans votre héritage et dans votre famille, vos amis et vos fans que vous aimiez tant. Vous avez vécu pour faire rire et aider les autres. Je célébrerai ta mémoire aujourd’hui. Je t’aime pour toujours. pic.twitter.com/xw2pkO4shZ – Zak Williams (@zakwilliams) 11 août 2021

Zak a également fait une apparition à la radio australienne mercredi, où il a discuté de l’héritage de son père avec l’animateur de radio Ben Fordham. Lorsqu’on lui a demandé comment il rendait hommage à son père, Zak a déclaré: “Clairement et simplement, la réponse pour moi était le service. J’ai trouvé un engagement en faveur de la défense de la santé mentale en travaillant avec des organisations à but non lucratif aux États-Unis. À travers cette lentille de service, je trouve un chemin au bonheur. C’est vraiment aussi simple pour moi.

“Bien sûr, j’ai fait toutes sortes d’autres choses pour prendre soin de ma santé mentale tout au long de la journée, mais le grand élément sous-jacent de la guérison pour moi est le service”, a ajouté Zak. « Ce qui a de la chance, c’est que la stigmatisation est en train de disparaître. Les gens sont susceptibles d’entendre parler de ce que d’autres personnes traversent, et je crois fermement que prendre le risque d’être vulnérable et vraiment s’approprier cela et trouver des moyens d’en tirer de la résilience et de la force est vraiment la voie à suivre.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.