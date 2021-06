La fille de Sage Wright et de l’évêque chrétien Torrence n’aurait été que de 8 livres à la mort ⋆ 10z viral

in

Huit livres est un poids normal pour un nouveau-né, mais pas pour une fillette d’un an décédée au Texas. L’enfant semblait souffrir de malnutrition grave, avait des plaies sur le corps, de la saleté sur la peau et des cloques circulaires sur le bas du dos et les fesses, selon un affidavit obtenu par KXAN.

Sa mère Sage Wright, 22 ans et père Évêque chrétien-Torrence, 24 ans, ont été arrêtés vendredi dans la mort de l’enfant.

Selon la version policière des événements, les agents se sont rendus aux urgences du United Regional Health Care System le 11 juin concernant le décès de l’enfant. Elle y avait été transportée à l’hôpital dans un véhicule privé et déclarée décédée. L’enquête a permis aux détectives d’obtenir des mandats d’arrêt contre ses parents vendredi.

Wright et Bishop-Torrence ont déclaré aux flics qu’ils avaient remarqué que la fille perdait du poids depuis janvier, selon l’affidavit obtenu par KXAN. Ils n’auraient pas demandé d’aide médicale. (Les dossiers de la prison indiquent la date de l’infraction au 15 janvier pour les deux parents.)

Bishop-Torrence aurait trouvé l’enfant à bout de souffle, respirant des respirations lentes et peu profondes et faisant un râle en expirant. Il l’a emmenée à l’hôpital dans la voiture d’un ami qui se trouvait à l’extérieur. Wright aurait déclaré aux enquêteurs qu’elle n’avait pas de lien avec l’enfant ainsi qu’avec ses deux autres enfants.

Un médecin légiste qui a examiné le cas aurait rejeté certaines causes possibles de la perte de poids.

“Même s’il existe une petite chance qu’un problème génétique ou métabolique puisse entraîner une perte de poids, des dépistages normaux des nouveau-nés et l’absence d’antécédents familiaux rendraient cela hautement improbable”, a écrit le Dr. Suzanne Dakil du Centre médical du sud-ouest de l’Université du Texas.

Les parents sont détenus dimanche à la prison du comté de Wichita au lieu de 500 000 $, selon les dossiers. Ils font chacun face à un chef de blessure à un enfant, une personne âgée ou une personne handicapée. Invoquant l’indigence, ils ont demandé des avocats commis d’office.

