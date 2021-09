La fille de Serena Williams pense qu’elle est “un monstre” dans Met Gala Glam

Quant à ce que nous pouvons attendre d’Oswald Cobblepot de Colin Farrell dans The Batman, nous le rencontrerons à un moment où il n’est pas encore devenu l’un des principaux chefs du crime de Gotham City et n’aime pas être appelé Pingouin. Il constituera un quart de la programmation antagoniste du film, les autres étant […] More