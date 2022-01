La fille de Swami Prasad Maurya affirme que son père n’a encore rejoint aucun parti

La fille de Maurya a déclaré que son père avait déclaré aux médias qu’il déciderait de sa stratégie après deux jours.

Quelques heures après que le ministre du Travail et de l’Emploi de l’Uttar Pradesh, Swami Prasad Maurya, a démissionné de son poste, sa fille et la députée du BJP à Badaun, Sanghamitra Maurya, ont affirmé mardi que son père n’avait adhéré à aucun parti et révélerait sa stratégie dans quelques jours. Le Parti Samajwadi a tweeté une photo de Swami Prasad Maurya et Varma avec le chef du parti Akhilesh Yadav, et a écrit en hindi : « Bienvenue au Parti Samajwadi. Il y aura une révolution de la justice sociale. Il y aura un changement en 2022.

Sanghamitra Maurya a déclaré à PTI que son père avait définitivement démissionné mais qu’il n’avait pas encore rejoint le parti Samajwadi ni aucun autre groupe.

Interrogée sur la publication Twitter d’Akhilesh Yadav accueillant Swami Prasad Maurya dans le giron du Parti Samajwadi, elle a déclaré que même en 2016, lorsque son père avait quitté le BSP, Shivpal Yadav avait publié une photo avec lui qui est également devenue virale sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré que son père avait déclaré aux médias qu’il déciderait de sa stratégie après deux jours. Akhilesh Yadav a partagé sa photo avec Maurya sur Twitter. Parallèlement à la publication, il a écrit : « Accueil chaleureux et salutations au leader populaire Swami Prasad Maurya Ji, qui s’est battu pour la justice sociale et l’égalité, et à tous les autres dirigeants, travailleurs et sympathisants qui l’ont accompagné à SP ! Il y aura une révolution de la justice sociale – il y aura un changement en 2022. »

Le député du BJP Tindwari Brajesh Prajapati, le député Tilhar Roshan Lal Varma et le député Bilhaur Bhagwati Sagar ont également annoncé qu’ils quittaient le parti pour soutenir Maurya. Cependant, il n’y avait aucun mot immédiat sur les démissions acceptées.

Maurya, qui est originaire de l’autre communauté de classe arriérée (OBC), était passé au BJP du parti Bahujan Samaj (BSP) avant les élections législatives de 2017.

Il est cinq fois député de Padrauna, tandis que sa fille Sanghmitra Maurya est députée du BJP et représente Badaun au Lok Sabha.

