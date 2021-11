La fille de Tawny Kitaen : « À la fin de la journée, je n’ai plus ma mère »

Kitaen fauveLes filles de s ont parlé à Inside Edition de leur mère, décédée en mai à son domicile de Newport Beach, en Californie. L’actrice et mannequin, qui est surtout connue dans le monde du rock pour son apparition dans SERPENT BLANCla vidéo de « Ici, je recommence », avait 59 ans.

Le mois dernier, un porte-parole du département du shérif du comté d’Orange en Californie a déclaré que FauveLa cause du décès était une cardiomyopathie dilatée. Le mode de mort était jugé naturel. Selon le porte-parole, d’autres conditions importantes comprenaient l’athérosclérose coronarienne légère (artères obstruées); mirtazapine (antidépresseur), métabolite de la mirtazapine, alprazolam (Xanax), acétaminophène (Tylenol), prégabaline (analgésique nerveux) et hydrocodone (opioïde).

« Pour être tout à fait honnête, quand il s’agit de ce genre de choses, tout ce que j’ai besoin de savoir, c’est que ma mère est morte », Wynter Finley, 28 ans, dit. « Je ne me soucie pas vraiment de regarder comment ou quoi ou ce que les gens disent – ​​pour moi, à la fin de la journée, je n’ai plus ma mère. »

Kitaenles filles ont dit Édition intérieure que leur mère souffrait de dépression quand ils étaient enfants.

« À un moment donné, on s’est dit : ‘Maman, pourquoi ne peux-tu pas être notre maman aujourd’hui ?' » Wynter mentionné. « Elle avait aussi des pics et des creux. Il y avait des moments où elle utilisait un peu plus la médecine et serait, comme, au lit. Mais il y avait des moments où elle venait à nos remises de diplômes et mettait en place des conseillers d’université et ainsi de suite. ça et tellement incroyable. »

Wynter et Raine Finleyle père est Fauveex-mari, joueur de baseball Chuck Finley.

Plus tôt ce mois-ci, Wynter a déclaré à Fox News qu’elle « avait un grand soulagement » de savoir que la mort de sa mère était « naturelle. Mais quel que soit le résultat, à la fin de la journée, je n’ai plus de mère », a-t-elle déclaré. « Et c’est tout ce qui m’importe. Mais d’une certaine manière, je suis soulagé que ce soit naturel. »

« Tous Wynter et ce qui m’importe, c’est qu’elle s’en soit allée paisiblement », Raine, 23, ajouté. « Quand nous sommes arrivés sur les lieux, les premiers intervenants nous ont dit : ‘Il n’y a pas d’acte criminel.’ Elle est morte paisiblement dans son lit. Il n’y a pas eu de lutte. »

Wynter Raconté Fox News qu’elle a vu certains des symptômes de l’insuffisance cardiaque de sa mère avant Fauvepasse. « Elle en faisait déjà l’expérience », Wynter mentionné. « Vous passez par des stades où vous avez le ventre gonflé, vous vous sentez vraiment léthargique et fatigué, vous toussez. Et elle a commencé à montrer ces symptômes. Mais nous n’y avons rien pensé.

« Ce que j’ai lu sur l’insuffisance cardiaque, c’est que lorsque vous traversez une détresse émotionnelle ou un stress de ce genre, cela peut le faire passer d’un niveau à l’autre », a-t-elle ajouté. « Après notre [grandfather] décédé [in April after a long battle with skin cancer), I think she was just so heartbroken that it just sped up everything and it ultimately caused her heart to completely fail. Because she was very sad. »

While WHITESNAKE was working on it 1987 self-titled album, singer David Coverdale started dating Kitaen, who had recently starred opposite Tom Hanks in the movie « Bachelor Party ». Kitaen soon appeared in several of WHITESNAKE‘s music videos, including those for « Here I Go Again », « Is This Love » and « Still Of The Night ». Footage of Kitaen writhing around on the hood of a Jaguar in the « Here I Go Again » clip has been called one of the most iconic — and sexiest — video moments ever filmed.

Coverdale discussed Kitaen‘s passing in a recent interview with Meltdown of Detroit’s radio station WRIF. He said: « I got a text late at night, and I thought, ‘Oh my God.’ Really, to be honest, there had been no communication for over 30 years. I’ve been deeply invested, and continue to be invested, in my marriage to [my current wife] Cindy. Je pense que ça aurait été différent si Fauve et j’ai eu un enfant, mais pas nous. Et j’ai envoyé mes condoléances à sa famille et à ses amis et j’ai fait une modeste déclaration publique parce que ce n’était vraiment pas à moi de faire autre chose.

« Comme tu le sais, Fauve est synonyme de SERPENT BLANC, avec MTV« , a-t-il poursuivi. « Cette beauté emblématique et incroyable qui a tellement attiré l’attention sur ma musique. Une fois que vous dites : « Oh mon Dieu, elle est magnifique », vous dites : « Wow, les chansons ne sont pas mauvaises non plus. »

« Ouais, donc ça a été un choc – il n’y avait aucun doute, » David ajoutée. « Je n’ai pas vu celui-là venir. Mais ensuite, malheureusement, je perds beaucoup de gens. À cet âge, c’est tellement bizarre le nombre de personnes que je connais qui vérifient, à titre privé ou professionnel. C’est assez fou. Mais c’est en avant et en avant, ça doit être ma philosophie. »

Coverdale et Kitaen se sont mariés en 1989, mais l’union n’a duré que deux ans. Kitaen marié Finley en 1997 et a divorcé en 2002, peu de temps après avoir été arrêtée pour avoir prétendument attaqué son mari dans leur SUV à quelques pâtés de maisons de leur domicile. Selon le Los Angeles Times, Kitaen a plaidé non coupable des accusations de violence domestique, et l’affaire a été classée en 2003 après qu’elle eut assisté à des séances de counseling prescrites par le tribunal. Quand elle et Finley divorcée, elle a publié une déclaration disant qu’elle était traitée pour une dépendance aux médicaments sur ordonnance et a promis de devenir « la mère la plus saine et la meilleure possible » pour ses deux filles.

Avant de se connecter avec Coverdale, Kitaen apparaît dans RATT‘s « Revenir pour plus » Clip musical. Elle a également figuré dans plusieurs émissions de téléréalité, dont « La vie surréaliste », « Bâclé » et « Célébrité Rehab avec Dr. Drew ». Elle a eu plusieurs autres démêlés avec la justice, notamment une accusation de possession de cocaïne en 2006 et de conduite avec facultés affaiblies en 2009.

L’une des Jaguar de la « Ici, je recommence » la vidéo a été dépoussiérée pendant SERPENT BLANCle clip de « Tais-toi et embrasse-moi », à partir de 2019 » Chair & Sang « album.