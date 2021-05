La fille de The Rock, Simone Johnson, est un monstre dans le gymnase comme son père et est une des meilleures recrues au Performance Center de la WWE

The Rock, bien qu’il ait 49 ans, est un goliath absolu en matière de gym.

La légende de la WWE et la sensation hollywoodienne mesurent un peu moins de six pieds cinq pouces et ont des muscles sur des muscles.

L’homme vit essentiellement dans la salle de sport et malgré son emploi du temps chargé, il s’assure d’emporter sa salle de sport mobile, l’Iron Paradise, avec lui partout.

. – Contributeur

Simone Johnson devient le premier combattant de quatrième génération de l’histoire du sport

Sa fille, Simone Johnson, est actuellement signée à la WWE et selon un récent rapport du Wrestling Observer, il semble que la pomme ne tombe pas loin de l’arbre en ce qui concerne l’éthique de travail.

Johnson, toujours 19 ans, a signé avec la WWE en mai 2020 après une formation au Performance Center pendant trois mois.

Simone était le talent de développement le plus amélioré dans les squats pour une période allant de janvier à mai de cette année, selon Wrestling Observer Radio.

Il a été noté qu’elle était la deuxième plus améliorée en squats de janvier à mai avec Skyler Story (Brandi Lauren Pawalek, Ava Storie), la gagnante réelle.

Johnson a des attentes élevées à satisfaire mais a démarré incroyablement bien

C’est encore plus impressionnant parce que Johnson a subi une opération au genou en septembre et c’était la troisième fois qu’elle était sous le couteau pour ses genoux.

De toute évidence, la toute première star de la quatrième génération n’a pas perdu de temps pour revenir au gymnase.

Elle n’a pas encore fait ses débuts sur NXT, mais il a été récemment rapporté que Simone avait filmé une sorte de séquence avec Zelina Vega au Performance Center de la WWE, qui serait liée au retour de Vega dans l’entreprise après son départ en octobre dernier.

Fait intéressant, Johnson travaille sous la direction de l’ancienne rivale Triple H de son père au Performance Center et à NXT.

The Rock a rendu visite au centre pour la regarder s’entraîner et lui donner ses conseils depuis qu’elle a commencé avec la WWE.

The Rock est allé sur le PC de la WWE pour aider sa fille Simone

Étant donné que The Rock est dix fois champion du monde, l’une des meilleures promos de l’histoire de la lutte professionnelle et sans doute la plus grande star à en sortir, Simone a des chaussures nobles à combler et les attentes vont naturellement être énormes. .

Pourtant, elle peut faire sa propre voie dans la lutte et plusieurs interprètes ont réussi avec une grande ombre portée sur eux par leurs parents, son père inclus.