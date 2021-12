La fille de Tim McGraw découvre une douce note de sa part lors des premières de ‘1883’ sur Paramount+

La suite très attendue de Yellowstone 1883 a été créée ce soir sur Paramount +, et les stars Tim McGraw et la fille de Faith Hill, Audrey, se sont rendues sur Instagram pour souhaiter bonne chance à ses parents dans leur nouveau projet. Audrey, 20 ans, leur plus jeune de trois filles, a partagé une note de McGraw qu’elle a trouvée dans l’un des livres de la famille et l’a utilisée comme exemple de la fierté qu’elle est envers ses parents.

« La nuit dernière, avant de me coucher, j’ai parcouru ma bibliothèque pour trouver une nouvelle lecture. J’ai vu un livre intitulé Beautiful Ruins. Je ne savais pas de quoi il s’agissait, mais je l’ai choisi par curiosité », a expliqué Audrey. « Quand j’ai ouvert le livre, cette petite note de papa était posée sur la première page. »

« J’ai terminé ce livre assis dans le salon. Les filles passent leurs examens en ce moment (Maggie 9e, Gracie 10e, Audrey 5e année). Elles ont travaillé très dur pour étudier cette semaine (surtout Gracie) Je les aime toutes tellement « , disait la note. « Nous sommes allés chez Sweet Cece après le dîner comme un régal. »

« Bien que ses mots n’aient peut-être rien à voir avec le livre. Ils m’ont rendu tellement excité de le lire. Et jusqu’à présent, il s’est avéré être une très bonne lecture », a poursuivi Audrey. « Non seulement je suis entré dans ce livre sans le savoir, mais j’ai commencé avec une légèreté qui m’a attiré en raison de la douce fierté de mon père, cela m’a fait penser à quel point je suis fier de mes parents. Et j’ai commencé ce livre la veille de la première de 1883. Quelque chose sur lequel ils ont travaillé sans relâche et si dur. Je suis tellement fier d’eux et de leur force. Et tellement excité de regarder enfin la série ! À tous ceux qui ont travaillé sur cette série. Et à de belles ruines. «

McGraw et Hill incarnent James et Margaret Dutton, les ancêtres de John Dutton de Kevin Costner de Yellowstone. L’émission suivra les Duttons alors qu’ils se rendaient dans le Montana il y a plus d’un siècle pour chercher une vie meilleure. Parlant de la façon dont ses personnages et ceux de Hill, James et Margaret, McGraw a offert son point de vue sur le couple fictif à Entertainment Tonight. « Je pense qu’il y a un lien profond et profond et une confiance profonde qu’ils ont l’un pour l’autre », a-t-il déclaré. « Pour entreprendre ce voyage, vous devez avoir cela. Je pense que nous avons certainement cela dans notre vie, et je pense que cela se traduit vraiment et que cela nous permet de trouver plus facilement ces moments ensemble. Ces petites pépites que James et Margaret a pendant le spectacle. » 1883 a fait ses débuts le dimanche 19 décembre sur Paramount+.