La fille de Todd Chrisley, Lindsie Chrisley, impliquée dans un incident dans un bar impliquant la police

Lindsie Chrisley a fait appel à la police après que la fille de Todd Chrisley a été accusée d’avoir jeté un verre à l’un des amis de son jeune frère, Chase Chrisley. Lindsie, cependant, affirme que l’amie en question s’est mise en face d’elle pendant l’altercation et qu’elle n’a jamais jeté un verre complet à sa façon.

Le drame s’est déroulé samedi soir à Atlanta, rapporte TMZ, lorsqu’Austin Duriez a affirmé à la police qu’il se trouvait dans le même bar que Lindsie et ses amis. Il a affirmé que pour une raison inexpliquée, l’ancienne star de Chrisley Knows Best lui avait jeté un verre avec un verre dedans, ce qui l’a touché à la tête. Duriez a également affirmé qu’il avait appelé un videur et fait retirer Lindsie, après quoi il a prétendu qu’elle avait fait une scène.

Le lendemain, il a appelé la police, disant qu’il ne savait pas s’il voulait porter plainte contre la sœur de son ami. “Son frère est l’un de mes amis proches et je ne la connais même pas très bien”, a déclaré Duriez dans des images de bodycam obtenues par TMZ. “Chaque fois que je la rencontre, elle devient folle. Ce n’est rien de personnel avec moi, c’est à propos de ses affaires de famille.” Il a également qualifié la fille éloignée de Chrisley de “paria” de la famille de la télé-réalité, affirmant: “Elle déteste son frère, donc mon association avec lui la pousse à s’en prendre à moi.”

L’avocat de Lindsie, Musa Ghanayem, a déclaré à la publication que Lindsie n’avait fait qu’un geste vers Duriez avec sa boisson, et que si un liquide le touchait, c’était négligeable. C’est Duriez qui a déclenché l’altercation, insiste Ghanayem, après avoir accosté Lindsie et ses amis à leur table. À un moment donné, Ghanayem allègue qu’un des amis de sa cliente a dû repousser Duriez d’elle, car il les intimidait et les harcelait. Enfin, Ghanayem a affirmé que ce n’était pas Lindsie qui avait été radié du barreau mais Duriez lui-même, et qu’il verrait l’accusateur devant le tribunal si nécessaire.

Lindsie a eu une relation tendue avec sa famille au fil des ans, ce qui l’a amenée à quitter la populaire émission de téléréalité USA Network. Lorsque Todd et Julie Chrisley ont été révélés pour la première fois confrontés à des accusations d’évasion fiscale au niveau de l’État et au niveau fédéral en 2019, Lindsie a été accusée par son père d’avoir eu une liaison avec un agent du fisc afin de répandre la saleté sur sa famille, ce qu’elle a nié. à l’époque.