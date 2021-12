La fille de Travis Barker, en Alabama, dit qu’elle « ira bien » après la photo des urgences

Alabama Barker remercie ses proches pour leur inquiétude après un passage aux urgences.

Le 28 décembre, Alabama – dont le père est Travis aboyeur et maman Shanna Moakler—A partagé une photo d’un bracelet d’hôpital, qui comprenait son nom et des informations, dans ses histoires Instagram. Quelques heures plus tard, la jeune fille de 16 ans a fait le point à ses abonnés, partageant un autre message avec la légende : « Ça va aller ! Merci à tous ceux qui ont veillé à ce que j’aille bien. » Aucun autre détail n’a été donné et la cause du voyage n’a pas été révélée. ET! News a contacté les représentants pour commentaires.

Et si vous aviez besoin d’être rassuré sur le fait que l’Alabama est en voie de guérison et que tout va bien, l’adolescente a également partagé quelques clips d’elle-même de son compte TikTok par la suite, prouvant qu’elle est déjà de retour dans le swing (et la synchronisation labiale) des choses.

La mise à jour de la santé de l’Alabama survient seulement quatre jours après qu’elle a célébré son 16e anniversaire dans un style luxueux le 24 décembre. Pour l’occasion spéciale, son papa rockeur et sa fiancée Kourtney kardashian a tout mis en œuvre pour célébrer ce jalon.