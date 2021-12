La fille de Travis Barker en Alabama hospitalisée quelques jours après son 16e anniversaire

Alabama Barker, fille du batteur de Blink-182 Travis Barker et du mannequin Shanna Moakler, a révélé qu’elle avait été brièvement hospitalisée mercredi, quelques jours seulement après avoir organisé une somptueuse fête pour son 16e anniversaire. L’Alabama va maintenant bien et n’a pas partagé d’autres détails sur son séjour à l’hôpital. Elle a prouvé qu’elle se débrouillait bien en publiant également de nouveaux clips sur TikTok.

Tôt mercredi, l’Alabama a profité de son histoire Instagram pour partager une photo extrêmement rapprochée d’un bracelet d’hôpital autour de son poignet avec son nom. « Ça va aller », a-t-elle écrit. « Remercier [sic] à tous ceux qui se sont assurés que j’allais bien. » L’Alabama n’a plus publié sur le voyage à l’hôpital. Au lieu de cela, ses publications de suivi sur Instagram Story étaient des photos d’un fer à lisser avec des bijoux et de ses derniers clips TikTok. Elle a également publié une citation qui dit : « Ne laisse plus à personne le bénéfice du doute, tu es ce que tu me montres. »

(Photo : Alabama Barker/@alabamaluellabarker)

La peur de la santé de l’Alabama est survenue quelques jours seulement après qu’elle a célébré son 16e anniversaire le 24 décembre. Elle a organisé une somptueuse fête offerte par Barker et sa fiancée, Kourtney Kardashian. Le couple l’a surprise avec des ballons argentés sur lesquels était écrit « BAMA 16 » et Kardashian a posté plusieurs vieilles photos de l’Alabama sur Instagram, note E! Des nouvelles. L’Alabama a également fait du tubing avec Kardashian et son fils, Reign Disick. Elle a reçu deux bracelets Cartier et des bottes blanches Bottega Veneta de la mère de Kardashian, Kris Jenner.

Avant même que Kardashian ne devienne sa future belle-mère, l’Alabama avait une relation étroite avec la star de L’Incroyable Famille Kardashian. « L’Alabama sait qu’elle peut toujours demander conseil ou assistance à Kourtney pour tout ce qui se passe », a déclaré une source à E! Nouvelles en mai. « Bien sûr, ce ne sera jamais comme si Kourt était sa mère biologique, mais c’est réconfortant pour l’Alabama d’avoir Kourt dans les parages … Les deux enfants de Travis adorent Kourt et sont si heureux de voir leur père amoureux. Cela leur va très bien. pour tout le monde. » L’Alabama a un frère aîné, Landon Barker, 18 ans.

Barker et Kardashian ont récemment rejoint Jenner pour un nouvel enregistrement de « Jingle Bells », qu’ils ont sorti la veille de Noël. Barker a joué de la batterie sur la chanson, tandis que Kardashian a joué des cloches. Kardashian et Barker ont rendu public leur relation en février après avoir été amis pendant des années. Barker a posé la question lors d’une proposition sur la plage en octobre. Ce sera le premier mariage de Kardashian. Elle partage trois enfants avec Scott Disick, Mason, 12 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 7 ans. Barker et Moakler se sont mariés de 2004 à 2008.