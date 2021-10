La fille d’Eazy-E veut crier à Pops au spectacle de la mi-temps du Super Bowl

in

Si Eazy-E reçoit un cri lors du Super Bowl Halftime Show à LA, ce sera un hommage émouvant et monumental … ainsi dit la fille du défunt rappeur.

Ebie raconte à TMZ… qu’elle est ravie de la programmation du Super Bowl LVI au SoFi Stadium d’Inglewood, à moins de 15 miles de Compton, où Eazy-E a grandi et formé NWA avec la tête d’affiche du Halftime Show, Dr. Dre.

Ebie, qui pense que son père aurait probablement fait partie du La programmation du spectacle à la mi-temps s’il était vivant, dit Eazy-E serait fier parce qu’il verrait une extension de lui-même sur cette scène dans les icônes de Compton Dre et Kendrick Lamar.

Pour cette raison, elle aimerait qu’il y ait une sorte de reconnaissance de son père pendant la représentation. Elle dit qu’Eazy-E, autrefois leader de la NWA, a brisé les barrières et révolutionné le gangsta rap… ouvrant la voie à tant d’autres rappeurs.

Kendrick est certainement d’accord avec ce sentiment – ​​il a déjà écrit un hommage à Eazy-E en 2015 en disant: “Je ne serais pas ici aujourd’hui sans Eazy.”

Dre et Eazy, bien sûr, ont eu une brouille qui a culminé avec le départ de Dre du groupe et le départ en solo. Plus tard, ils ont réparé leur amitié d’enfance au point de réunir NWA mais, malheureusement, Eazy-E est décédé peu de temps après en 1995 en raison de complications du VIH/SIDA.

Ebie sait que le spectacle de la mi-temps n’est pas long… surtout en essayant de faire tenir 5 énormes stars dans un créneau d’environ 20 minutes. Cela étant dit, elle espère qu’un simple cri – même un “RIP Eazy-E” – signifierait le monde pour elle.

Elle dit qu’avec potentiellement 100 millions de téléspectateurs qui regardent l’émission très attendue, elle espère qu’un cri soulignera les contributions de son père à la culture et maintiendra son nom en vie dans la ville où le gangsta rap est né.