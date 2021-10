La fille d’Ed Sheeran est testée positive pour Covid-19 alors qu’elle s’isole

Ed Sheeran s’isole avec sa fille Lyra (Photo: WireImage)

La fille d’Ed Sheeran, Lyra, a également été testée positive au Covid-19. après que le chanteur a confirmé qu’il avait contracté le virus.

Le hitmaker de Bad Habits s’isole avec Lyra, un an, et loin de sa femme Cherry, pendant 10 jours, car sa femme est actuellement testée négative.

Ed a déclaré: «Je m’isole avec ma fille. J’ai été seul avec elle, sans ma femme, puisque nous sommes tous les deux positifs. Je vais maintenant passer 10 jours seul avec elle.’

Il a ajouté à la chronique Eden Confidential du journal Daily Mail qu’il y a certainement un point positif à la situation, soulignant: « Parfois, je suis absent et je ne passe que deux jours par semaine avec elle, donc pouvoir être avec elle pendant 10 jours consécutifs est formidable .’

Le jeune homme de 30 ans et sa femme Cherry, 29 ans, ont accueilli bébé Lyra Antarctica en septembre 2020.

Il est clairement le père le plus fier, le chanteur ayant précédemment révélé qu’il prévoyait de l’emmener autour du monde avec lui en tournée, lui donnant une enfance assez jet-set.

Ed et Cherry ont accueilli Lyra l’année dernière (Photo: .)

Cependant, Ed a dû repenser certaines de ses performances à venir après avoir été testé positif pour Covid-19.

Il a déclaré dans un communiqué: «Note rapide pour vous dire que j’ai malheureusement été testé positif pour Covid, donc je m’auto-isole maintenant et je suis les directives du gouvernement.

« Cela signifie que je ne suis plus en mesure de poursuivre mes engagements en personne pour le moment, je vais donc faire autant de mes interviews / performances prévues que possible depuis ma maison.

« Je m’excuse auprès de tous ceux que j’ai laissés tomber. Soyez en sécurité tout le monde.

Il devait se produire sur Saturday Night Live le 6 novembre, avec des producteurs qui se « bousculent » pour trouver un remplaçant, selon PageSix.

On pense qu’Ed a proposé de jouer à distance, mais il n’a pas été décidé si cela pourrait être une option.

Plus : Coronavirus



Ailleurs, Ed devrait rejoindre Zane Lowe d’Apple Music en direct pour jouer de nouvelles chansons de son cinquième album studio à venir et répondre aux questions des fans.

Le nouvel album du chanteur = (Equals) contiendra les singles Shivers et Bad Habits, tous deux en tête des charts.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Ed Sheeran « propose de jouer sur SNL à distance » alors que les producteurs « se bousculent » pour trouver un remplaçant



PLUS : Ed Sheeran est testé positif pour Covid quelques jours avant la sortie du nouvel album : « Toutes mes excuses à tous ceux que j’ai laissé tomber »

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();