La fille d’Eminem, Alaina Scott, annonce ses fiançailles avec son petit-ami de longue date

Eminem est sur le point d’être beau-père ! La fille du rappeur, Alaina Scott, 28 ans, a annoncé lundi qu’elle et son petit ami de longue date, Matt Moeller, étaient fiancés. Scott, qu’Eminem a adopté en 2002, a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram à côté d’une galerie d’images de la proposition romantique, montrant même sa bague de fiançailles.

Partageant la nouvelle avec ses abonnés sur Instagram, Scott a écrit : « Ce moment. Cette vie… oui cent fois. JE T’AIME. » Dans la série d’images qui l’accompagne, on peut voir Moeller se mettre à genoux et poser la question, Scott tout sourire, sur le toit du Monarch Club à Detroit, Michigan. Une deuxième image a capturé les moments juste après la proposition, avec Scott et Moeller partageant un baiser. L’image finale montrait un gros plan de la bague de Scott, une bague en diamant taille émeraude avec un anneau en or jaune, qu’elle a révélé plus tard sur son histoire Instagram provenait de Brilliant Earth.

Bien que les détails de leur relation restent flous, l’heureux couple est lié depuis des années. Les fiançailles surviennent après que Scott et Moeller ont célébré leur septième anniversaire de rencontre. Marquant l’occasion en juillet, Scott a écrit un doux message à son désormais fiancé sur Instagram, qu’elle a partagé avec une photo aimante d’elle-même et de Moeller partageant une étreinte.

« Alors que mon amour pour toi a grandi au cours des 7 dernières années, une chose est restée la même – tu es ma personne préférée », a-t-elle écrit. « Tu es mon meilleur ami, le meilleur papa fourrure et le meilleur partenaire. Merci de m’aimer aussi facilement que toi. Joyeux anniversaire, ILY. »

Alaina est la fille adoptive d’Eminem. Sa mère biologique, Dawn Scott, est la sœur de l’ex-femme d’Eminem, Kim Scott. Dawn est décédée en 2016 d’une surdose présumée de drogue. Eminem a adopté Alaina en 2004, racontant plus tard à Rolling Stone en 2004 sa relation avec Alaina, « ma nièce fait partie de ma vie depuis sa naissance. Kim et moi l’avions à peu près, elle vivrait avec nous partout où nous était à. » La même année, le rappeur a abandonné Alaina, qu’il appelle affectueusement « Lainey » dans plusieurs de ses chansons », dans son tube « Mockingbirg », dans lequel il rappe, « Et papa est toujours là, Lainie je parle à toi aussi, papa est toujours là. J’aime le son de ça, ouais, ça sonne, n’est-ce pas ? »