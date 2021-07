La fille d’Eminem, Hailie Jade, déniche de rares photos d’enfance

La fille du rappeur Eminem, Hailie Jade, a partagé des photos de retour emblématiques sur son Instagram, publiant des clichés de son enfance où elle imitait clairement le style signature de son père. Dans le cadre d’un partenariat payant avec Puma, Jade a montré les baskets beiges ainsi que les photos accompagnées de la légende “J’ai servi des looks [peace sign emoji] pour toujours.” Cependant, les fans ont rapidement remarqué que Jade avait arrangé les photos de telle manière que son père extrêmement célèbre était couvert. Bien que cela soit presque certainement dû aux directives publicitaires, ses partisans ont pensé qu’il était drôle qu’elle soit essayant de cacher sa filiation notable.

« Haha feriez mieux de couvrir les photos des adultes ! Quelqu’un connaît peut-être l’un d’entre eux [laughing emojis]”, a commenté un adepte. “Pourquoi caches-tu Em ?” a demandé un autre. C’était un refrain courant des fans du rappeur “Slim Shady”. “Enfin Hailie ! tu n’as pas à prétendre que tu n’es pas sa fille!” a écrit un autre. “Pourquoi a-t-elle coupé son père alors que nous ne savons pas qui le mec qui la tient n’est pas lui lol”, a plaisanté un autre utilisateur d’Instagram .

Jade a récemment partagé une photo d’elle portant l’un des looks emblématiques de son père. Elle est très active sur les réseaux sociaux et ses abonnés font généralement référence à son père presque à chaque publication, mais cette fois, elle leur a donné un peu de nostalgie. Sur la photo, Jade portait un look similaire à celui de son père lorsqu’il a assisté à une première de 8 Mile et les fans ont adoré chaque instant. “C’était dans les stories, mais j’avais l’impression que ça méritait une place dans le fil d’actualité [pink heart emoji]”, a-t-elle légendé l’image. Ses abonnés ont adoré le look avec une écriture: [three fire emojis], ” tandis que quelqu’un d’autre a dit ” Shady Lady [red heart emoji].”

Jade est la fille d’Eminem et Kimberly Anne Scott. Le rappeur a également la garde d’Alaina, la fille de sa belle-sœur Dawn, et de Whitney, la fille de Kim, issue d’une précédente relation. Alaina a un nombre important de followers sur Instagram, avec plus de 12 500 abonnés, tandis que Jade en compte 2,1 millions.