La fille d’Eminem, Hailie Jade, lui ressemble dans une vidéo sans maquillage

Les fans d’Eminem s’émerveillent de voir à quel point sa fille, Hailie Jade Mathers, ressemble à son père dans un nouveau TikTok sans maquillage qu’elle a posté. Dans le clip, qui sert de transformation du sans maquillage au glam complet, Mathers synchronise les paroles de rap de la chanson “Vent” de Baby Keem et fait semblant de frapper la caméra avec son poing, créant une transition étonnante.

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour louer son look maquillé et lui dire à quel point elle ressemble à son célèbre père. “Mini Em, c’est tellement fou!” un fan a écrit. “Tu ressembles à ton père sans maquillage”, a déclaré un autre. “Em a vraiment dit copier-coller”, a déclaré quelqu’un d’autre. “Saint enfer ! Elle ressemblait à son père au début !” quelqu’un d’autre a écrit. “C’est comme voir son jumeau”, a déclaré un autre fan étonné.

@hailie_jade_ vibrations du week-end ## ##MakeupInspo ##weekendvibes ##fridaynight ##transformation son original – Areyon Tashaun 💫

D’autres ont rapidement plaisanté en disant que la ressemblance ne devrait pas être si surprenante, compte tenu de l’ADN partagé entre elle et Eminem. “Quand la fille d’Eminem ressemble à la fille d’Eminem”, a plaisanté une personne. “Vous posez toujours des questions sur Em. N’oubliez pas qu’elle est sa propre personne”, a déclaré un commentateur.

Mathers a une forte audience sur les réseaux sociaux, avec plus de 2,2 millions d’abonnés Instagram et 100 000 abonnés TikTok. Les fans supplient constamment la jeune femme de 25 ans de publier une vidéo avec son célèbre père ou avec l’audio de l’un de ses tubes, et bien qu’elle ne soit pas encore allée aussi loin, elle a publié quelques photos liées à Eminem. En juillet, Mathers a partagé quelques photos de son enfance où elle imitait clairement le style signature de son père. Avant cela, elle a partagé une photo d’elle-même en train de bercer le look emblématique de la première de 8 milles de son père, un chiffon et des lunettes.

Mathers est la fille d’Eminem et de son ex-femme, Kimberly Scott. Le rappeur a également la garde de la fille de sa belle-sœur Dawn, Alaina, ainsi que de l’enfant de Scott issu d’un précédent mariage, Stevie, qui est récemment sorti comme non binaire. Le jeune homme de 19 ans a publié une vidéo TikTok – que Hailie “a aimé” – de leur parcours pour devenir “plus à l’aise” avec leur corps alors que leur apparence changeait au fil des ans. “Grandir et changer pour toujours”, ont-ils écrit avec les hashtags #genderfluid, #bi et #life.

Eminem a adopté Stevie, qui est l’enfant de Scott d’une relation précédente, en 2005, lorsqu’il s’est brièvement réconcilié avec elle après leur divorce. Le nom Stevie est apparu pour la première fois dans la notice nécrologique de la défunte grand-mère de Stevie et Hailie, Kathleen Sluck, décédée en juillet. Stevie est devenue bisexuelle en 2017 et a demandé à l’époque d’utiliser les pronoms she/they, comme le rapporte Page Six.