La fille d’Ewan McGregor, Clara, se coupe le visage après une morsure de chien .

Clara avait été hospitalisée une demi-heure avant l’événement (Photo : Bryan Steffy/. pour The Mob Museum)

La fille d’Ewan McGregor, Clara, a foulé le tapis rouge avec une blessure ensanglantée au visage ce week-end, quelques instants seulement après avoir atterri à A&E après avoir été mordue par un chien.

De toute évidence, rien ne l’éloignait de ce tapis !

Le mannequin a été vue avec une collection de coupes douloureuses au cours du week-end, qui impliquaient des marques sur le nez et la joue, mais alimentées pour promouvoir son film The Birthday Cake, qu’elle a coproduit et dans lequel son père, 50 ans, joue le rôle principal. dans.

Clara, 25 ans, a partagé qu’elle avait été aux urgences quelques instants avant son grand tournant lors de l’événement, alors qu’elle publiait une série d’images où elle était vue dans un lit d’hôpital en train d’être soignée pour la vilaine blessure.

Dans des plans côte à côte montrant le genre de portée de sa nuit, Clara a été vue en train de bercer un costume Fendi trois pièces alors qu’elle rayonnait pour les caméras – tout en lançant également un majeur vers la caméra alors qu’elle était allongée sur une civière d’hôpital plus tôt dans la soirée.

Elle a écrit sur Instagram: “Quand une morsure de chien vous atterrit aux urgences 30 minutes avant le tapis rouge”.

La vilaine blessure ne l’a pas empêchée de secouer ce tapis rouge (Photo : MediaPunch/Shutterstock)



Elle a partagé un instantané de son traitement pour la morsure (Photo: Instagram/@claramcgregor)

‘Merci @themobmuseum de nous recevoir, @thebirthdaycakemovie sort en salles et en VOD le 18 juin ! @pgdm @swindled717 @sienaoberman félicitations !! ❤️ merci @fendi pour le costume.’

La star avait apparemment un sens de l’humour à propos de cet incident malheureux, alors qu’elle ajoutait dans ses histoires Instagram, “le maquillage avec les dents de chien”.

Le gâteau d’anniversaire est une affaire de famille pour Clara, qui n’est pas seulement productrice du dernier film de son père, mais qui joue également à ses côtés.

Avec une distribution d’ensemble, le projet comprend également Val Kilmer, Lorraine Bracco, William Fichtner et Luis Guzmán.

Clara suit les traces de son célèbre père pour devenir actrice (Photo : Keith Tsuji/. pour Disney)

Il suit le jeune italien Giovanni, joué par Shiloh Fernandez, qui apporte un gâteau d’anniversaire à un mémorial pour son père, hébergé par son oncle Angelo, un patron de la mafia de Brooklyn (joué par Val). Cependant, après avoir été témoin d’un meurtre, il commence bientôt à reconstituer ce qui est réellement arrivé à son père 10 ans plus tôt.

Clara suit les traces de son célèbre père dans l’industrie du théâtre, mais dans une interview de 2018 avec Playboy, elle a révélé qu’elle avait déjà essayé de se « rebeller » contre l’idée.

Elle a déclaré: «Tout au long du lycée, j’ai vraiment tourné le dos à la comédie. J’ai dit que j’allais être photographe, que je serais derrière l’objectif. À 12 ans, j’ai déménagé à LA, qui est tout à Hollywood et tout ce qu’on m’a demandé, c’est : « Est-ce que tu vas faire ce que fait ton père ? Je me rebellais.

« Et puis je suis arrivé à l’université et je me suis demandé : « Pourquoi êtes-vous si têtu à ce sujet ?

“Je n’étais pas heureux dans le département photo alors j’ai été transféré au département d’études cinématographiques, puis j’ai pris un cours de théâtre et j’en suis tombé amoureux.”



