La fille d’Ewan McGregor sur le tapis rouge avec une morsure de chien au visage

« L’année dernière, j’ai fait face à une dépendance, je suis devenu sobre et j’ai fait face à une grande dépression et à l’anxiété. J’étais dans une relation abusive, j’ai subi un avortement, la liste est longue… J’ai eu des crises de panique depuis que je suis enfant et je ne savais pas que je pouvais vivre sans cette peur paralysante. Je ne savais pas qu’il y avait moyen de s’améliorer. Mais il y a. Aidez-vous pour que les autres puissent vous aider aussi. Et n’ayez jamais honte d’en parler », a-t-il déclaré.

Ewan et Clara McGregor. (Keith Tsuji / . pour Disney / © .Images 1027066194)

Après avoir révélé qu’elle avait été dans un centre de rééducation où des “personnes merveilleuses” l’avaient aidée, elle a déclaré :

«Maintenant, je suis fier d’être propre et sobre, sans pilules, pendant 110 jours… J’avais honte des abus que j’ai subis et que j’ai laissé m’arriver. Je me suis blâmé pour les bleus, les yeux au beurre noir, les viols et les convulsions d’un homme. J’ai eu une année difficile. J’ai découvert qui je suis, mais je me sens tellement aimé et béni avec ce que j’ai maintenant que je remercie ceux qui m’ont aidé dans mes moments sombres.”