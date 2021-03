La fille d’Isela Vega révèle que l’actrice l’a abandonnée à l’âge de trois ans

«Ils m’ont envoyé des messages de ‘Bien sûr, vous pouvez dire que vous ne l’aimez pas, vous avez froid.’ C’est la perception de chacun, je sais ce que j’ai eu avec ma mère, je sais la vie que nous avons eue si belle, les années que nous avons passées ensemble, chaque individu vit son chagrin et sa vie comme il se doit et comme il le comprend », A-t-il déclaré à Shaula lors d’une interview pour le programme Que la joie vienne.

Plus tard, la fille de Jorge Luke a également raconté les détails de l’abandon qu’elle a subi par Isela. «Ma mère est partie quand j’avais environ 3 ans, je ne me souviens plus, donc je ne l’ai jamais ratée parce que je n’ai jamais ressenti ce que c’était de l’avoir, elle était à un moment de sa carrière, elle voulait se concentrer sur sa carrière et elle ne voulait pas nécessairement être liée à un deuxième enfant et mon père était heureux d’être papa, alors ils ont conclu un accord et je suis resté avec mon père. «

De la même manière, Shaula a rappelé qu’elle avait subi des brimades à l’école en raison de la nudité de sa mère dans les années soixante-dix. «Les filles de l’école m’apportaient les journaux dans lesquels ma mère était nue et elles me disaient:« Regardez, avez-vous vu votre mère? Cela a fait de moi une personne très timide, méfiante, peut-être socialement », a-t-il déclaré.