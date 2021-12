La fille disparue du Texas, Sophie Long, retrouvée dans un pays étranger, son père en détention

Une fillette de 10 ans du Texas, portée disparue plus tôt cette année, a été retrouvée dans un pays étranger et devrait rentrer chez elle auprès de sa famille aux États-Unis, selon les autorités chargées de l’application des lois.

Selon le bureau du shérif du comté de Collin, Sophie Long est maintenant en garde à vue après avoir été portée disparue plus tôt cette année et craignait d’être kidnappée par son père, Michael Long, qui est maintenant en garde à vue.

(Michael Long, avec l’aimable autorisation du ministère de la Sécurité publique du Texas)

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, le bureau du shérif a confirmé que Sophie « se trouve dans un pays étranger et est en détention préventive » car « des dispositions sont prises pour son retour en toute sécurité dans sa famille aux États-Unis ».

La déclaration a également noté que le père de Sophie – qui a déclaré au Daily Mail en août qu’il était prêt à aller en prison pour « protéger » la fille qu’il était accusé d’avoir emmenée – est « en détention en vertu d’un mandat d’arrêt pour ingérence dans la garde des enfants ».

(Département de la sécurité publique du Texas)

Le département, qui n’a pas spécifiquement identifié dans quel pays Sophie avait été retrouvée, a déclaré que le gouvernement américain « travaillait sur l’extradition de Long vers le comté de Collin, au Texas ».

« De nombreux mois de travail déterminé de mes adjoints, du Federal Bureau of Investigation et des US Marshals ont porté leurs fruits ce matin. Nous sommes si heureux que Sophie soit en sécurité », a déclaré le shérif du comté de Collin, Jim Skinner.