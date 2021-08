La fille du chasseur de primes Dog affirme que des commentaires racistes sont à l’origine de l’annulation de l’émission de télévision et du désordre des invitations au mariage

Pendant des années, Duane Chapman, mieux connu du grand public sous le nom de Dog the Bounty Hunter, était un incontournable de la télé-réalité. Cependant, ces dernières années, Chapman a apparemment connu un certain nombre de problèmes, à la fois professionnels et personnels. Cette dernière catégorie a été un sujet particulièrement brûlant ces derniers temps, car Chapman est apparemment éloigné de certains de ses enfants. Maintenant, à la suite de l’annulation récente de sa plus récente entreprise télévisée, la fille de Chapman prétend que le projet a été mis en conserve en raison de commentaires désobligeants qu’il aurait faits. Elle dit également que les déclarations supposées expliquent pourquoi elle n’a pas reçu d’invitation à son prochain mariage.