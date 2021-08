La fille du chasseur de primes Dog annule son mariage au milieu d’une querelle avec un père célèbre, mais ce n’est pas pour cela que le mariage est annulé

in

Cecily Chapman, la fille aînée de Dog the Bounty Hunter avec Beth Chapman, devait se marier le 1er décembre 2021 avec Matty Smith, un plombier basé à Hawaï. Cependant, elle a récemment confirmé au Sun que le mariage avait été annulé. (Il en était de même du dernier concert télévisé de Dog the Bounty Hunter, il y a quelques mois.) La nouvelle arrive seulement une semaine après qu’elle a révélé que sa relation avec son célèbre père était plutôt tendue, mais Chapman a seulement déclaré qu’elle et son ex-fiancé avaient besoin être « passer du temps à part un peu ». Quant à savoir combien de temps est un peu, Chapman a déclaré: