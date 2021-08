La fille du Dr Dre, 38 ans, révèle qu’elle est sans abri et qu’elle vit sans voiture .

La fille aînée du producteur de hip-hop Dr. Dre a récemment révélé dans une interview avec Daily Mail qu’elle vivait dans un SUV loué, travaillait comme chauffeur de Door Dash, tandis que ses enfants restaient avec des amis.

Selon LaTanya Jeune, qui a 38 ans, « Je fais des petits boulots juste pour réussir maintenant – je suis payé 15 $ de l’heure en tant qu’assembleur à l’entrepôt. J’essaie de garder la tête hors de l’eau. Je suis endetté depuis un moment.

La fille aînée du producteur de hip-hop Dr. Dre (ci-dessus) dit qu’elle vit dans un SUV loué, travaille comme chauffeur de Door Dash, tandis que ses quatre enfants restent avec des amis. (Photo de Kevin Winter/.)

Young a déclaré au point de vente que son père l’avait interrompue financièrement en janvier 2020. Elle a déclaré qu’elle n’avait aucun moyen de le contacter, sauf par l’intermédiaire de son équipe commerciale.

La mère célibataire de Tatiyana, qui a 16, 13 ans Rhiana, d’André, 8 ans, qui porte le nom de son grand-père, et 3 ans Jason III a déclaré que l’avocat de son père lui avait dit que parce qu’elle avait parlé de son père de manière désobligeante dans le passé, il ne lui donnerait pas d’argent.

La fille séparée du Dr Dre, âgée de 38 ans, a révélé qu’elle était sans abri et vivait dans sa voiture, elle n’a pas reçu un centime de son riche père depuis 18 mois. Le Dr Dre est milliardaire. pic.twitter.com/cgRve7rzJm – Saycheese TV 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) 4 août 2021

Le Dr Dre ne répète jamais une paire de forces blanches, donc cet argument que vous faites tous pour qu’il ne soutienne pas sa fille ne frappe tout simplement pas. un milliardaire avec une fille sans abri ?? & vous défendez tous le milliardaire ?????? poudre blanche dans vos narines. pic.twitter.com/t7TIZGSLCG — pj tucker est un champion de la NBA. (@lyssah_a) 5 août 2021

Les gens sont fous de blâmer le Dr Dre parce que sa fille est une clocharde. Comme je suis sûr que Dre lui a déjà donné de l’argent. Vous ne l’avez pas investi ou retourné pour un gain personnel ? C’est la faute de Shawty – She-man He-Man Vaccine Hater (@ TheyLoveJose) 5 août 2021

Dr Dre ne leur doit rien ! Quand sa fille va-t-elle faire son travail de mère ? Où sont les pères ? Ne mords pas la main qui te nourrit ! – Hyperman (@hyper2050) 5 août 2021

“Je suis sans-abri et j’ai demandé de l’aide à mon père”, a déclaré Young. « Son avocat a dit que mon père ne voulait pas m’aider parce que j’ai parlé de lui dans la presse. J’ai l’impression d’être damné si je le fais, je suis damné si je ne le fais pas.

“J’essaie juste de communiquer avec lui et de voir s’il veut parler à ses petits-enfants”, a-t-elle ajouté. « Mes enfants sont assez grands pour savoir qui il est. Ils sont sous le choc qu’il ne veuille rien avoir à faire avec eux.

Young est l’aînée des trois filles que le Dr Dre a eues avec Lisa Johnson. Le couple s’est séparé quand elle avait 5 ans, et elle a déjà dit qu’il avait un rôle très limité dans sa vie.

Son père lui avait auparavant payé son loyer et lui avait versé une allocation, qui aurait été interrompue avant la pandémie. Elle a récemment déménagé du Nevada en Californie pour chercher du travail.

Elle a dit que les récentes révélations sur le règlement du divorce de Dre avec sa nouvelle ex-femme Nicole Jeune étaient difficiles à entendre.

« Je viens d’apprendre qu’il doit payer 300 000 $ par mois pour une pension alimentaire pour époux… c’est embarrassant parce que les gens me regardent en se demandant : pourquoi ? Ce que Nicole a, c’est ce que ma mère aurait dû avoir », a-t-elle déclaré.

“J’ai honnêtement écrit une proposition et lui ai demandé s’il pouvait trouver une maison pour moi, ma sœur et mes enfants”, a-t-elle poursuivi. « Il était censé nous faire aller à l’université et payer notre assurance maladie, et il ne l’a jamais fait. »

“Ma mère avait l’impression qu’il n’avait jamais respecté sa part du marché”, a soutenu Young. “Je félicite Nicole d’une certaine manière – elle a fait ce qu’elle avait à faire.”

Elle a dit qu’elle n’avait pas vu son père depuis 18 ans.

La triste situation a suscité des tonnes de réponses sur les réseaux sociaux, Young recueillant des partisans et des détracteurs.

Une note virale sur Twitter disait : « Dr. La fille de Dre a 38 ans avec 4 enfants et vit dans sa voiture. Vous pouvez affirmer qu’elle a grandi et la blâmer pour son propre malheur, mais il est impossible que je sois milliardaire et que mon enfant soit sans abri ou affamé. Idc quel âge ils ont.

“Vous prêchez toute la journée sur la” richesse générationnelle “mais ne voyez aucun problème à ce que la fille du Dr Dre soit sans abri”, a observé un autre tweet. “Comme si le Dr Dre ne valait pas 820 millions de dollars.”

« « La richesse générationnelle » ne signifie pas devenir un handicap et ne pas travailler un jour dans votre vie (je ne dis pas que c’est elle en particulier) », a répondu quelqu’un. «Nous n’avons pas toute l’histoire, seulement qu’elle a été coupée l’année dernière. Donc, pendant 37 ans, elle a été soutenue et quelque chose de dysfonctionnel s’est produit.

Plusieurs autres tweets ont souligné les antécédents d’abus présumés de Dre, notamment lorsqu’il aurait agressé physiquement l’ancien animateur d’une émission de vidéo hip-hop. Dee Barnes – qui vient également d’admettre qu’elle vit l’itinérance.

“Dr. Dre devrait acheter une maison à sa fille », a déclaré un utilisateur de Twitter. “Dr. Dre devrait également acheter une maison à Dee Barnes.

