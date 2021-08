La fille du président afghan en exil Ghani se promène à New York au milieu du chaos

La fille du président afghan en exil Ashraf Ghani a été aperçue en train de se promener dans la ville de New York cette semaine alors que les évacuations meurtrières et chaotiques des États-Unis à Kaboul se poursuivent.

Mariam Ghani, 42 ans, est sortie avec une amie à Brooklyn mercredi après-midi, quelques jours seulement après que son père a abandonné son pays et ses citoyens au milieu de la prise de contrôle des talibans.

L’artiste visuelle et cinéaste, qui vit dans un immeuble coopératif de luxe à Clinton Hill, s’est promenée le long du trottoir en serrant son masque tout en discutant avec son amie.

Son observation est survenue alors que son père de 72 ans refait surface aux Émirats arabes unis, où il a obtenu l’asile.

UNELES MILLIERS BLOQUÉS DU FGHANISTAN ATTENDENT QUE BIDEN RESPECTE L’ENGAGEMENT D’ÉVACUATION : MISES À JOUR EN DIRECT

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a reconnu avoir accueilli le dirigeant afghan pour des « raisons humanitaires ».

Ghani s’est faufilé hors du palais présidentiel dimanche avec son entourage proche de confidents, et, selon l’ambassade de Russie à Kaboul, s’est enfui avec quatre véhicules et un hélicoptère plein d’argent liquide.

Certains rapports avaient précédemment suggéré qu’il s’était enfui dans un pays voisin comme l’Ouzbékistan, le Tadjikistan ou Oman.

Sa fille a refusé de répondre aux questions à l’extérieur de son appartement un jour plus tôt lorsque The Post l’a rattrapée.

On ne sait pas si Ghani, qui est née à Brooklyn et a grandi dans la banlieue du Maryland, a eu des nouvelles de son père depuis qu’il s’est enfui.

Dans une publication sur Instagram lundi – un jour après que les talibans ont pris le contrôle – Mariam a déclaré qu’elle était « en colère et en deuil et terriblement effrayée pour la famille, les amis et les collègues laissés en Afghanistan », ajoutant qu’elle « travaillait fébrilement pour faire tout ce que je pouvais sur leur nom.”

LE PRESIDENT AFGHAN DEPOSE GHANI A PRIS UNE DECISION RAPIDE EN “MINUTES” DE FUIR ALORS QUE LES TALIBAN ENTREE A KABOUL

Pas moins de 80 000 Américains et Afghans qui travaillaient autrefois pour les États-Unis doivent encore être évacués de Kaboul au milieu du retrait bâclé qui a été entaché par la violence et le chaos.

Les États-Unis ont évacué 7 000 de Kaboul depuis que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan il y a cinq jours, mais il y en a encore entre 60 000 et 80 000 qui doivent sortir.

Alors que son père travaillait pour le gouvernement afghan depuis 2002, Ghani lançait sa carrière artistique et enseignante ici aux États-Unis après avoir fréquenté l’Université de New York et la School of Visual Arts.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Son travail a depuis été présenté dans certains des musées les plus renommés au monde, dont le Guggenheim et le MOMA à New York et la Tate Modern à Londres. En 2018, elle a rejoint le corps professoral du Bennington College dans le Vermont.

Son premier long métrage documentaire, “Ce que nous avons laissé inachevé”, sur cinq films qui ont été commencés et laissés à l’abandon pendant l’ère communiste en Afghanistan, est actuellement à l’affiche dans certains cinémas.

Cliquez sur ici pour en savoir plus sur le Poste de New York