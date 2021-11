La fille d’un ancien joueur de la NBA a attrapé 2 filles quelques semaines avant le coup de poing viral

Lire du contenu vidéo

La fille d’un ancien joueur de NBA Corey Benjamin a été impliquée dans un autre combat sur le terrain quelques semaines seulement avant son coup de poing viral … nouvelle vidéo, obtenue par TMZ Sports, spectacles.

La violente altercation a eu lieu à la mi-septembre à Del Amo, en Californie, deux mois seulement avant qu’elle ne frappe une fille lors d’un match de basket-ball pour les jeunes près d’Anaheim le week-end dernier.

Dans les images, vous pouvez voir que l’adolescente était en train de jouer avec une autre fille pour essayer de prendre position à l’intérieur de la clé … quand elle a soudainement craqué.

La vidéo montre que la fille de Benjamin a lancé plusieurs coups de poing sur la fille – avant de sprinter vers une autre fille sur le terrain et de lancer encore plus de faucheuses.

On nous a dit que des responsables l’ont frappée plus tard avec une interdiction indéfinie du lieu à cause de l’altercation.

Vous vous souviendrez que la fille de Benjamin a été frappée d’une peine similaire à la suite de ses actions lors d’un match samedi dernier.

Dans cet incident, la jeune fille a exposé son adversaire après avoir senti qu’elle avait été victime d’une faute sur un tir sauté. La mère de l’adolescent qui a reçu un coup de poing nous dit qu’elle a déposé une plainte au pénal contre la fille de Benjamin pour tout cela.

Benjamin a a présenté des excuses sur les actions de sa fille, racontant NBC LA cette semaine, « En tant que père, je suis choqué et déçu par le comportement de ma fille car cela ne reflète pas les valeurs et les normes de ma famille. Il n’illustre pas non plus les valeurs, le caractère et l’esprit sportif que le jeu de basket oblige. »

« Ma fille a fait une erreur », a poursuivi Benjamin. « Une qu’elle devra réparer. Je m’engage à apporter à ma fille toute l’aide dont elle pourrait avoir besoin et à la soutenir dans la prise de responsabilité de sa conduite. »