La fille d’un pompiste arrive à l’IIT ; reçoit les éloges du président de l’IOCL, des ministres et des internautes

La résidente d’Annur a déjà terminé son B.Tech de NIT Calicut. Elle suivra maintenant M.Tech en génie pétrochimique à l’IIT Kanpur (Photo: Twitter/ Président ICOL)

La fille d’un employé de pompe à essence est sur le point de rejoindre l’un des plus grands instituts indiens : IIT Kanpur, grâce à son travail acharné et à son dévouement. Le jeune étudiant gagne des éloges de la part des gens de tout le pays. Le ministre du Pétrole de l’Union, Hardeep Singh Puri, a également félicité la jeune fille pour son succès, ainsi que le président d’Indian Oil Corporation Limited, Shrikant Madhav Vaidya.

Vaidya est allé sur Twitter et a partagé la nouvelle avec le monde mercredi. En légende, il a souhaité à la fille « Tout le meilleur ». « Permettez-moi de partager une histoire inspirante d’Arya, la fille du préposé à la clientèle d’Indian Oil, M. Rajagopalan. Arya nous a rendus fiers en obtenant l’entrée à l’IIT Kanpur. Tout le meilleur et chemin à parcourir Arya!” Le tweet a été aimé par 14,2K utilisateurs jusqu’à présent.

Permettez-moi de partager une histoire inspirante d’Arya, fille du préposé à la clientèle de #IndianOil, M. Rajagopalan. Arya nous a rendus fiers en obtenant l’entrée à l’IIT Kanpur. Tout le meilleur et bonne route Arya! pic.twitter.com/GySWfoXmQJ – ChairmanIOC (@ChairmanIOCL) 6 octobre 2021

L’histoire d’Arya Rajagoplan est devenue virale en un rien de temps. Hardeep Singh Puri, ministre du Pétrole de l’Union, a également réagi à l’histoire et a tweeté : « Arya Rajagopal a rendu son père Sh Rajagopal Ji et nous tous associés au secteur énergétique du pays immensément fiers.

Chaleureux en effet.

Arya Rajagopal a rendu son père Sh Rajagopal Ji et nous tous associés au secteur énergétique du pays immensément fiers.

Ce duo père-fille exemplaire est une inspiration et des modèles pour Aspirational New India.

Mes meilleurs voeux.@IndianOilcl https://t.co/eiU3U5q5Mj pic.twitter.com/eDTGFhFTcS – Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) 6 octobre 2021

Selon les médias, l’image du duo père-fille a d’abord circulé dans le groupe WhatsApp des concessionnaires du CIO, puis l’image a atteint un public plus large lorsqu’elle a été partagée par les pages officielles du CIO sur les plateformes de médias sociaux. Selon Mathrubhumi, cité dans Indianexpress.com, son père S Rajagopal a été associé à la station-service IOC à Payyanur dans le district de Kannur au cours des deux dernières décennies. Sa mère, KK Sobhana, travaille chez Bajaj Motors. La résidente d’Annur a déjà terminé son B.Tech de NIT Calicut. Elle suivra maintenant M.Tech en génie pétrochimique à l’IIT Kanpur.

Bien que la jeune fille ne soit devenue célèbre que récemment pour ses réalisations remarquables, la jeune fille a toujours été une artiste assez performante tout au long de sa vie scolaire, ont ajouté les rapports.

