La fille d’Urban Meyer a une forte réaction à son licenciement (Photo)

Les Jaguars de Jacksonville ont congédié l’entraîneur-chef Urban Meyer après 13 matchs de la saison mercredi soir.

Quelques jours seulement après qu’un joueur des Jaguars est sorti publiquement et a expliqué en détail pourquoi Meyer était un faux, et quelques heures seulement après que des accusations de lui à un moment donné de la pré-saison aient émergé du botteur de l’équipe, il était sorti.

Au lendemain de la décision, la fille de Meyer, Gigi, a eu une vive réaction à tout ce qui s’était passé.

Elle a posté sa réaction sur Instagram :

« L’ennemi (alias le monde) ne veut vraiment pas voir les bonnes personnes gagner », a-t-elle écrit. « Et vous pouvez vous demander si mon père est une » bonne personne « ou non en fonction de ce que vous voyez dans les médias (source d’informations super fiable comme nous le savons).

« Quiconque nous connaît vraiment sait à quel point il est incroyable en tant que personne. Et le monde déteste n’importe quelle plate-forme que nous avons, alors il va créer le chaos pour le détruire. Il ne sait pas qu’il le rend plus fort. Ce n’est pas fini. Continuer de regarder. »

Ce n’est pas la première fois que Gigi réagit à un incident impliquant son père. Il y a quelques mois, lorsque la vidéo de Meyer se faisant broyer par une jolie jeune blonde a été divulguée, puis la vidéo améliorée de lui mettant ses doigts dans son tu-sais-quoi est également sortie, elle a été l’une des premières personnes à proposer une défense. .

De toute évidence, Gigi aura sa propre interprétation de ce qui s’est passé avec son père et les Jaguars, mais les faits parlent d’eux-mêmes. L’équipe avait une fiche de 2-11 sur l’année avec lui à la barre, mais ce n’est probablement pas ce qui l’a condamné. Après tout, Jacksonville a connu 10 saisons avec des pertes à deux chiffres au cours des 11 dernières années.

Au contraire, ce qui a vraiment condamné Meyer, c’est toute la nouvelle humiliation qu’il a infligée à la franchise.

Les vidéos virales embarrassantes. Les allégations de messages texte inappropriés et d’une troisième vidéo pire. Ce genre de chose.

Les avantages d’être un quart-arrière vedette de la NFL. https://t.co/41jjiHQn7C – Jeu 7 (@game7__) 15 décembre 2021

Cela n’a pas aidé non plus que la relation de Meyer avec le quart-arrière Trevor Lawrence n’était pas excellente et que la majorité des vestiaires s’étaient déjà retournés contre lui.

Dans l’ensemble, le licenciement de Meyer était une fatalité. La plupart supposaient simplement qu’il serait capable de survivre une saison complète avant que cela ne se produise.

Il s’avère que ce ne serait finalement pas le cas.

