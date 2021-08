La fille éloignée du Dr Dre affirme qu’elle vit de sa voiture

La fille séparée du Dr Dre, LaTanya, révèle qu’elle a eu une année difficile. La fille de l’ancien membre de la NWA révèle à DailyMail.com qu’elle vivait dans une voiture tout en exerçant divers emplois. “Mes enfants restent chez des amis – ils ne vivent pas dans la voiture, il n’y a que moi”, a-t-elle déclaré au magasin. dépot. J’essaie de garder la tête hors de l’eau. Je suis endetté depuis un moment.”

Elle est loin d’être sortie du bois, cependant. “La voiture est un joli penny,” dit-elle. “C’est un SUV qui coûte 2 300 $ pour trois semaines et je n’ai payé qu’une semaine. Tôt ou tard, ils prendront la voiture.” LaTanya l’a déplacée avec ses quatre enfants du Nevada en Californie au milieu de la pandémie à la recherche d’emplois mieux rémunérés. Mais, elle a rapidement rencontré un autre problème. “Le salaire est plus élevé en Californie – il n’y avait pas de travail au Nevada”, a-t-elle poursuivi. “Il n’y avait pas assez d’emplois. J’ai des amis et de la famille qui nous laissent aller et venir, mais la plupart du temps, je vis dans ma voiture”, a-t-elle ajouté.

“Je suis sans abri et j’ai demandé de l’aide à mon père”, a-t-elle partagé, ajoutant qu’elle avait contacté son père, PDG du studio Beats, pour obtenir une aide financière, mais en vain. Avec toute la presse négative qui l’entourait ces derniers temps, Dre ne voulait pas ajouter aux flammes. “Son avocat a dit que mon père ne veut pas m’aider parce que j’ai parlé de lui dans la presse. J’ai l’impression que je suis damné si je le fais, je suis damné si je ne le fais pas”, a-t-elle déclaré. . “J’essaie juste de communiquer avec lui et de voir s’il veut parler à ses petits-enfants. Mes enfants sont assez vieux pour savoir qui il est. Ils sont choqués qu’il ne veuille rien avoir à faire avec eux.”

Elle a mentionné qu’elle avait également tenté de rendre visite à son père et de lui parler lors de sa récente hospitalisation, mais “c’était comme s’arracher des dents” pour trouver des informations à l’époque. Elle inclut également qu’il a aidé avec certaines de ses finances pendant un certain temps, mais que le train de l’argent s’est terminé il y a quelque temps. “Il aidait avec notre loyer et donnait une allocation mais il nous a dit qu’il ne ferait plus rien. Je suis dans la rue. “Je lui ai demandé de l’aide et je n’ai pas de réponse de son avocat. . J’entends parler de maîtresses pour lesquelles il a acheté des maisons. C’est une situation désordonnée”, a-t-elle déclaré au point de vente.

Des rumeurs de maîtresse autour du célèbre rappeur ont circulé autour du rappeur récemment après que sa future ex-femme, Nicole Young, a déclaré aux tribunaux de multiples infidélités présumées tout au long de leur mariage de 20 ans alors qu’ils poursuivaient leur procédure de divorce en cours. La mise à jour la plus récente est un coup dur pour LaTanya après que Dre a été condamné à payer à Young un montant important par mois en pension alimentaire pour époux. “Je viens d’apprendre qu’il doit payer 300 000 $ par mois pour une pension alimentaire pour époux – c’est embarrassant parce que les gens me regardent en se demandant : pourquoi ?” elle a dit.

Elle a ajouté: “Ce que Nicole a, c’est ce que ma mère aurait dû avoir. J’ai honnêtement écrit une proposition et lui ai demandé s’il pouvait trouver une maison pour moi, ma sœur et mes enfants. Il était censé nous envoyer à l’université et payer pour notre assurance maladie et il n’a jamais fait ça. Ma mère avait l’impression qu’il n’avait jamais respecté sa part du marché », mais il n’y a pas de mésentente entre elle et Young. “Je félicite Nicole d’une certaine manière – elle a fait ce qu’elle avait à faire.”