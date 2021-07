La fille et l’ex-femme de Chris Cornell discutent de la perte et du deuil de l’épisode final de “Mind Wide Open”

Pour la finale du film primé et acclamé par la critique IGTV série et podcast “L’esprit grand ouvert”, Lily Cornell Argent accueille sa mère, music manager Susan Argent, pour un discours puissant et introspectif sur la relation entre un parent et son enfant, le lien entre la toxicomanie et la santé mentale, l’anxiété, les bienfaits de la thérapie et leur propre cheminement vers le bien-être. Ce premier anniversaire du lancement de “L’esprit grand ouvert” est le 57e anniversaire de Lisle défunt père, Chris Cornell (JARDIN DU SON, AUDIO-ESCLAVE).

Alors que la série était lancée en l’honneur de son papa, sa maman Suzanne a servi, dans Lisles mots de , un “catalyseur” et un mentor pour le lancement de “L’esprit grand ouvert”.

Au cours de l’épisode final touchant et poignant, Suzanne et Lis discuté des expériences de vie qui ont conduit Suzanne apporter Lis dans le monde. Ils se sont également penchés sur leur lien étroit, leur vie familiale et plus précisément comment Suzanne préparer le terrain pour Lisl’ouverture d’esprit de s autour de la santé mentale et comment ils continuent de l’aborder aujourd’hui.

Suzanne a déclaré: “Ce que j’ai appris, probablement juste dans les années qui ont précédé votre naissance, c’est que prendre soin de soi n’est pas de l’auto-indulgence. Il est si important que nous prenions la responsabilité de nous-mêmes individuellement afin que nous puissions aider à prendre soin du collectif. et la danse… depuis 25 ans, m’aide à me sentir mieux physiquement mais m’élève profondément émotionnellement. J’ai eu la chance d’être initié à la MT (méditation transcendantale) quand j’étais au lycée, donc c’était vraiment important… La thérapie a été très précieuse pour moi et sortir dans la nature… ce sont les piliers pour moi. Avoir une pratique spirituelle… vraiment important pour moi. Cela fait des décennies et des décennies.”

Suzanne a également réfléchi aux personnes dans sa propre vie qui étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale et à la façon dont la toxicomanie était le résultat de l’automédication. “Au moment où vous êtes né, j’avais eu affaire à beaucoup de personnes qui souffraient de toxicomanie et de toxicomanie et il y avait eu pas mal de pertes”, a-t-elle déclaré. “Et les pertes, bien sûr, ont un impact profond. J’étais au début de la quarantaine quand je t’ai eu, donc j’avais beaucoup d’expériences de vie sur lesquelles me remémorer. J’avais participé à de nombreux programmes avec des personnes dans différentes rééducations, J’irais en tant que membre de la famille ou conjoint de soutien ou à titre professionnel avec les clients. Et certainement, j’ai appris qu’il y avait quelque chose sous la composante toxicomanie et la conversation sur la santé mentale a commencé à devenir de plus en plus répandue. “

Concernant son approche de la mère, Suzanne a expliqué que la perte de son frère l’avait incitée à réexaminer sa vie. “Ton père et moi avons toujours voulu mettre une famille au monde et nous étions tellement occupés par notre carrière”, a-t-elle déclaré. “Mais c’est la perte déchirante de mon petit frère qui m’a fait arrêter et vraiment envisager de vous mettre au monde, d’abord et avant tout. Et … vraiment penser à” comment voulais-je que cela soit pour vous? ” Qu’est-ce que je voulais pour toi que je n’ai pas eu en grandissant.”

Clôturant le dernier épisode de “L’esprit grand ouvert”, Suzanne loué Lis et sa génération, les qualifiant de «guerriers incroyables» et espère que le monde sera entre de bonnes mains alors qu’ils commencent leur voyage vers l’âge adulte.

Lis réfléchi à l’une des nombreuses choses qu’elle a apprises au cours de la dernière année de “L’esprit grand ouvert”, “l’importance de s’écouter et qu’il est normal de demander de l’aide.”

Lis a été reconnu et a reçu des éloges et des récompenses de NAMI NY, NAMI Seattle, Navos et d’autres depuis qu’elle a commencé “L’esprit grand ouvert”. Avec le final de la série, Lis se concentrera sur la fin de l’université, ainsi que de continuer en tant qu’ambassadeur de la COURTEPOINTE application où elle anime une discussion hebdomadaire populaire. Elle a récemment rejoint limonade en tant que producteur exécutif en mettant l’accent sur la création d’histoires sur la santé mentale.

“L’esprit grand ouvert” arrive à la ligne d’arrivée après avoir été présenté dans Pierre roulante, Presse alternative, Maria Shriver‘s Journal du dimanche, Variété, NME, HE, et le Temps de Seattle, parmi tant d’autres.

“L’esprit grand ouvert” peut revenir pour des épisodes spéciaux mais peut toujours être entendu en podcast sur Spotify et Pomme et sur Youtube avec sous-titres disponibles en espagnol et en anglais.

Les épisodes passés de “L’esprit grand ouvert” ont présenté Eddie Vedder de CONFITURE DE PERLES, chanteur emblématique Ann Wilson, acteur/animateur Jack Osbourne, acteur/activiste Michael K Williams, THE PRETTY RECKLESS chanteur Taylor Momsen, star des médias sociaux/activiste de la positivité corporelle Sienna Mae Gomez, expert en deuil/auteur David Kessler, activiste, musicien, auteur Nadia Tolokonnikova de ÉMEUTE DE CHATTE, auteur-compositeur-interprète Négrito fantastique, acteur-activiste Bretagne Neige, Allison Hagendorf, responsable mondial du rock chez Spotify, icône TV/auteur Matt Pinfield, Dr Laura Van Dernoot Lipsky du Gestion des traumatismes à Seattle, Alicia Bognanno de Intimidateur, Dr Marc Brackett, auteur de “Permission de ressentir” et directeur fondateur du Yale Center For Emotional Intelligence, TIC Tac/Instagram influenceur Monsieur Carter, GUNS N’ ROSES bassiste Duff McKagan, et Monique Minahan, fondateur de La pratique du deuil, entre autres.