La fin alternative de No Way Home vient de fuir

Spider-Man: No Way Home était le film dont on a le plus parlé en 2021, grâce à ce gros détail de l’intrigue qui a fuité. Nous n’avons rien vu de similaire avec un film depuis Avengers: Endgame plus de deux ans plus tôt. Comme No Way Home, le grand secret d’Endgame a été divulgué encore et encore. Cependant, tous les fans de MCU s’attendaient à ce que Fin du jeu ressuscite les héros déchus d’Infinity War. A l’inverse, le grand secret de No Way Home n’était pas immédiatement évident après la fin de Far From Home. Et même si No Way Home le tue dans les cinémas, il semble que nous ayons une fuite de plus que les fans voudront vérifier. Apparemment, No Way Home avait une fin alternative, qui offrait une conclusion totalement différente pour cette trilogie Spider-Man.

Vous devriez voir No Way Home avant de poursuivre la fuite, car des spoilers massifs suivront ci-dessous.

Comment se termine la première trilogie Spider-Man du MCU

Nous avons déjà expliqué pourquoi la fin de No Way Home a du sens, malgré le chagrin. Même les trous de l’intrigue sont quelque peu excitants, car ils donnent à Sony et Marvel une chance d’explorer davantage l’histoire.

Après avoir battu les méchants à l’aide de deux variantes de Spider-Man du multivers, Peter Parker de Tom Holland dit au docteur Strange (Benedict Cumberbatch) de terminer le sort original. Tous ceux qui savaient que Peter Parker est Spider-Man l’oublieront. Cela inclut des Avengers comme Strange, ainsi que MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon).

La fin de No Way Home nous donne un Spider-Man qui n’a aucun lien avec d’autres personnages. Il continuera d’être le sympathique Spider-Man du quartier du MCU, mais il est seul maintenant. La fin donne également à Sony et Marvel le redémarrage en douceur dont ils ont besoin pour leurs futures aventures.

Ce qui est également important, c’est que Peter Parker vient de subir une perte personnelle massive, qui est un élément de l’histoire de Spider-Man qui manquait. Perdre tante May (Marissa Tomei) blesse Peter encore plus que perdre Iron Man (Robert Downey Jr.). De plus, la petite amie et le meilleur ami de Peter ne savent plus qui il est.

La fin de No Way Home nous donne le seul développement dont nous avons vraiment besoin. Marvel a finalement nerfé Spider-Man. Il n’est plus maîtrisé, grâce à toute la technologie Stark dont il a hérité. Au lieu de cela, nous avons un Spider-Man régulier qui doit se débrouiller seul sans l’aide des Avengers. Cela inclut la création de son propre costume et de sa propre technologie. Là encore, Peter est très intelligent, il pourrait donc toujours essayer de reproduire certaines des technologies de Tony.

Source de l’image : Marvel Studios/Sony Pictures

La fin alternative de No Way Home

Il s’avère que No Way Home aurait pu avoir une fin alternative. C’est selon un récent post de 4chan.

Selon la fuite, la fin alternative de No Way Home implique que Strange exécute un autre type de sort. Le sorcier envoie les méchants rachetés et les Spider-Men alternatifs dans leurs univers d’origine. Mais il ne jette pas de sort d’oubli. Les gens se souvenaient encore que Peter est Spider-Man.

Apparemment, Peter aurait obtenu son diplôme d’études secondaires puis aurait rompu avec MJ. Peter a également pris ses distances avec Ned pour le protéger des ennemis de Spider-Man. Cela suppose que la fuite de fin alternative No Way Home est exacte.

Plus de scènes supprimées

La fuite inclut également des mentions de quelques scènes supprimées. Certains d’entre eux ont du sens parce que nous savons qu’ils existent. Par exemple, le leaker mentionne Spider-Man capturant un voleur joué par le frère de Holland, Harry. C’est alors qu’un supporter de Mysterio lui jette de la peinture verte. Cette scène avec Harry a fuité il y a des semaines.

En outre, le leaker détaille une discussion alternative entre Wong (Benedict Wong) et Strange. C’est celui de la bande-annonce où Wong avertit Strange de ne pas lancer ce sort.

Enfin, il y a une scène supprimée impliquant Morgan Stark (Lexi Rabe). Selon le leaker, la fille de Tony a exprimé son soutien à Spider-Man dans cette scène. Nous savons par l’actrice que sa scène No Way Home a été coupée. Nous ne savons pas, cependant, ce qui s’est réellement passé dans cette scène.

Cela dit, toute personne familière avec les fuites de No Way Home aurait pu proposer ces descriptions de scènes supprimées et créer cette histoire de fin alternative. Si tout est exact, il sera intéressant de voir certaines de ces scènes supprimées à l’avenir. Quant à la fin alternative de No Way Home, nous serions mieux sans elle. Faire oublier à tout le monde Peter Parker est un bien meilleur développement pour le personnage.