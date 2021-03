La fin brillante expliquée: le sort de Jack Torrance dans le film d’horreur classique

Wendy cherche son fils à l’hôtel, mais au lieu de le trouver, elle n’est traitée que des horreurs présentées par l’histoire de l’hôtel hanté. Au lieu d’être à l’intérieur, le jeune garçon est dans le labyrinthe de haies poursuivi par son père. Réalisant qu’il laisse des empreintes de pas dans la neige, Danny recule prudemment sur ses propres traces et est capable de chasser Jack de sa piste.

Sortant du labyrinthe de haies, Danny retrouve Wendy, et ensemble, ils entrent dans le chat des neiges de Dick et s’échappent. Jack, cependant, se retourne et se perd, et finit par abandonner, s’effondrant au sol. Le lendemain matin, il meurt de froid.

De retour à l’hôtel, un long plan de suivi mène de la tristement célèbre The Gold Room à une galerie de photographies accrochées au mur – l’appareil photo se concentrant finalement sur un plan du bal du 4 juillet 1921. À mesure que nous nous rapprochons, nous voyons que l’homme devant la foule massive n’est autre que Jack Torrance.

Alors qu’est-il arrivé exactement à Jack Torrance? Que signifie cette photographie? C’est ce que nous allons approfondir ensuite!