La fin chaotique de FSU-Clemson est la définition du bad beat

L’État de Floride a suivi Clemson sur la route par quatre avec le ballon sur sa propre ligne de 33 verges et quatre secondes au compteur. Dans un effort pour essayer de faire bouger les choses, les Séminoles ont tenté une série de latéraux et de passes. Après qu’une passe arrière ratée ait laissé le ballon en vie sur la ligne des quatre mètres, Clemson a pu récupérer et marquer le touché tardif. Note finale : 30-20, Clemson.

Ce fut tout à fait désastreux, non seulement pour FSU – qui est tombé à 3-5 avec la défaite – mais aussi pour certains parieurs.

Selon Tipico Sportsbook, Clemson a été favorisé de 9,5 points avant le match, et l’over/under a été fixé à 47,5 points. Avant que Jordan Travis et FSU ne deviennent un peu chaotiques sur le jeu final, ceux qui ont pris FSU +9,5 et moins étaient bien assis.

Ce n’est pas le cas quatre secondes plus tard.

Quoi. A. Terminer.

Les Tigres arrivent en tête, 30-20. @ClemsonFB @ACCFootball #ALLIN pic.twitter.com/4BChID49Zg – Réseau numérique ACC (@theACCDN) 30 octobre 2021

La définition du bad beat.

