La fin chaotique des Raiders-Chargers, le délai d’attente controversé et les implications des séries éliminatoires, expliquées

Les Raiders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles ont disputé l’un des matchs de saison régulière les plus surréalistes de l’histoire de la NFL dimanche soir au cours de la semaine 18. Cela peut sembler une hyperbole, mais ce n’est vraiment pas le cas si vous comprenez les enjeux des deux côtés dans le Jeu.

Après que les Jaguars de Jacksonville aient choqué les Colts d’Indianapolis et que les Steelers de Pittsburgh aient battu les Ravens de Baltimore au cours de la dernière semaine de la saison, les Chargers et les Raiders auraient atteint les séries éliminatoires si leur finale de la saison régulière s’était soldée par une égalité. S’il y avait un gagnant dans le match, cette équipe participerait aux séries éliminatoires, le perdant raterait les séries éliminatoires et les Steelers entreraient également. les Chargers et les Raiders ont tous deux mis un genou à terre à chaque partie du match pour assurer l’égalité et une place mutuelle en séries éliminatoires.

Les Jags ont fait l’improbable en battant les Colts pour seulement leur troisième victoire de l’année. Tout ce que les Raiders et les Chargers avaient à faire était de s’agenouiller, mais au lieu de cela, ils ont tous deux tout fait pour essayer de gagner. Malgré cela, le match était encore si proche de se terminer par une égalité.

Les Raiders menaient par 29-14 points avec un peu plus de huit minutes à jouer. Le rêve d’une égalité semblait mort… jusqu’à ce que les Chargers marquent rapidement un touché et complètent la conversion de deux points pour réduire le déficit à sept. Après un trois-et-out des Raiders lors de la possession suivante, le quart-arrière de LA Justin Herbert a mené les Chargers lors d’un match nul spectaculaire en lançant un touché lors du dernier jeu de réglementation.

Les Raiders ont eu la première possession d’OT et ont botté un panier. Les Chargers ont répondu par un panier. Il semble que le prochain entraînement des Raiders ait échoué au milieu de terrain lorsque le porteur de ballon de Las Vegas Josh Jacobs a été plaqué sur la ligne des 39 verges des Chargers lors d’un deuxième jeu vers le bas. Le temps s’écoulait et les Raiders semblaient prêts à remporter le match nul et la place en séries éliminatoires, jusqu’à ce que les Chargers appellent un temps mort bizarre.

Al Michaels et Cris Collinsworth n’arrivaient pas à croire que l’entraîneur-chef des Chargers Brandon Staley ait appelé un temps mort avec 38 secondes à jouer. pic.twitter.com/1LyfA7yYXv – Annonce horrible (@awfulannouncing) 10 janvier 2022

Les Raiders ont de nouveau couru le ballon, les Jacobs ont réussi une course de 10 mètres qui a mis son équipe à portée de tir. Le botteur des Raiders Daniel Carson a ensuite botté le panier gagnant qui a poussé Las Vegas et Pittsburgh en séries éliminatoires et les Chargers à l’extérieur.

Tout le monde se posait la même question : pourquoi les Chargers ont-ils pris un temps mort alors que laisser le temps expirer les aurait mis en éliminatoires ?

LES CHARGEURS ONT PRIS LE TEMPS MORT ET QUI A CASSÉ LA CONFIANCE ENTRE LES DEUX C’EST LE DILEMME CLASSIQUE DU PRISONNIER – Paroxysme des bois durs (@HPbasketball) 10 janvier 2022

POURQUOI ONT-ILS PRIS LE TEMPS D’ARRÊT MON DIEU QU’EST-CE QUE TU FAIS !?!? – Chris Hayes (@chrislhayes) 10 janvier 2022

Je suis abasourdi. Ce délai d’attente des Chargers est l’une des choses hilarantes et stupides que j’ai jamais vues. Et ils n’ont même pas eu l’arrêt ! – Anthony F. Irwin (@AnthonyIrwinLA) 10 janvier 2022

L’entraîneur-chef des Chargers, Brandon Staley, a expliqué pourquoi il avait demandé le temps mort après le match, affirmant qu’il voulait avoir le bon personnel défensif dans le match. Malheureusement, ce personnel n’a pas pu arrêter Jacobs.

Brandon Staley a déclaré qu’il avait appelé le temps mort avec 38 secondes restantes pour obtenir le bon groupe de personnel D dans le match. J’ai demandé s’il était motivé par le fait de garder l’heure au cas où les Raiders manqueraient FG. Il a dit que sa motivation était simplement de faire FG le plus longtemps possible. – Daniel Popper (@danielrpopper) 10 janvier 2022

Après le match, le quart-arrière des Raiders Derek Carr a admis que son équipe jouait pour le match nul jusqu’à ce que les Chargers appellent le temps mort. Cependant, Carr a également déclaré que les Raiders n’avaient jamais voulu l’égalité – ils voulaient gagner.

Regardez l’interview d’après-match ici :

Voici la réponse complète de Derek Carr lorsqu’on lui a demandé si le délai d’attente tardif des Chargers a changé la stratégie des Raiders « Oui, c’est certainement le cas, évidemment. Mais nous savions quoi que ce soit que nous ne voulions pas d’une cravate. Nous voulions gagner le match de football. (1/2) pic.twitter.com/u0kj8iEDzp – Danny Heifetz (@Danny_Heifetz) 10 janvier 2022

L’entraîneur des Raiders, Rich Bisaccia, a déclaré après le match que son équipe envisageait de jouer pour l’égalité, mais espérait atteindre le champ de tir avec un point.

Nous avons eu une conversation à ce sujet vers la fin là-bas. Nous avons lancé le ballon tôt et ils n’ont pas demandé de temps mort. Nous avons donc pensé qu’ils faisaient probablement la même chose. Nous pensions que nous pourrions avoir une course là-bas qui pourrait éventuellement nous mettre en position de field goal pour le gagner. Nous allions le faire, et c’est ce que nous avons fait.

Selon les experts en lecture labiale, il semble qu’un joueur des Raiders ait dit à un joueur des Chargers que Las Vegas jouait pour le match nul avant le temps mort. On ne peut probablement pas se fier à cela, mais nous vous laissons juger.

Il y a beaucoup de gens qui prétendent que les Raiders n’allaient pas se mettre à genoux. Alors oui : les Chargers devaient encore arrêter Las Vegas au sol. Le temps mort a-t-il vraiment coûté aux Chargers ? Cela reste à débattre.

Gagner le match a payé des dividendes pour les Raiders en termes de leur prochain match en séries éliminatoires. Avec cette victoire, les Raiders affrontent désormais les Bengals de Cincinnati en séries éliminatoires. Si le match se terminait par une égalité, les Raiders affronteraient les Chiefs de Kansas City, qui ont joué dans chacun des deux derniers Super Bowls et en ont remporté un.

Pendant ce temps, Herbert a semblé dire « Je n’ai jamais voulu une cravate aussi mal. »

Quelle façon absolument hilarante de terminer la saison régulière de la NFL. Meilleure chance l’année prochaine, Chargers.