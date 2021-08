La fin de ‘Brooklyn Nine-Nine’ est une perte pour la communauté Latinx

Brooklyn Nine-Nine est une émission rare, et pas seulement parce qu’il s’agit d’une comédie hilarante de longue date en réseau à l’âge d’or du streaming. La série – qui est sur le point de tirer sa révérence avec la saison 8 – présente non pas un mais deux rôles latino-américains dans son casting empilé, une rareté malheureuse dans le divertissement de nos jours. Bien que cela puisse ne pas sembler un gros problème pour le fan occasionnel, cela signifie beaucoup pour moi et pour de nombreux autres téléspectateurs de Latinx qui ont eu du mal à se voir reflétés à la télévision pendant des années.

Dans Brooklyn Nine-Nine, pour une fois, j’ai pu voir deux Latinas très différentes être drôles sans tomber dans le stéréotype « Latina sexy ». Rosa (Stephanie Beatriz) est sérieuse d’une manière je-te-tuerai-si-tu-me-croise, mais elle montre aussi un côté très doux à ses amis et collègues. Amy (Melissa Fumero) a une personnalité traditionnelle de type A qui finit par s’effacer petit à petit au fil des saisons. Rosa et Amy ont toutes deux étoffé des histoires, des familles que vous apprenez à connaître et des arcs de personnages qui les présentent en train de grandir de manière unique. C’est une représentation rare et désespérément nécessaire, mais les fans de Latinx ne sont pas les seuls à être agréablement surpris de voir Rosa et Amy partager le même écran ensemble.

Dans une interview avec Build, Stéphanie a exprimé sa stupéfaction de la voir avec Melissa sur le plateau, révélant même qu’elle était initialement sortie pour le rôle de Melissa puisqu’Amy était à l’origine le seul personnage écrit en Latina. Après avoir vu l’annonce du casting de Melissa, Stéphanie a pensé qu’elle avait perdu sa seule chance de rejoindre la série.

“Melissa a été choisie avant moi et j’ai lu qu’elle avait été choisie. Et j’ai pleuré parce que j’ai pensé : ‘Je suis tellement content pour elle, mais je sais aussi qu’il n’y a aucun moyen qu’un réseau lance deux Latinas.’ Cela n’arrive pas. Il n’y a jamais qu’un seul d’entre nous.”

Heureusement pour nous tous, c’est arrivé. Mais maintenant, cela crée deux fois plus de chagrin en disant au revoir.

Le bouleversement n’est amplifié que par ce qui se passe dans l’industrie dans son ensemble, avec une longue liste d’annulations télévisées mettant en vedette des acteurs Latinx créant un monde du divertissement sans représentation vitale.

Un jour à la fois a été supprimé en décembre 2020 par Pop TV après avoir été diffusé sur Netflix et annulé par le streamer, qui a également récemment débranché M. Iglesias en juillet 2021 et The Expanding Universe of Ashley Garcia en août 2020. Sur My Block, qui est l’une des rares émissions American Latinx restantes sur Netflix, prendra également fin avec sa quatrième saison à venir.

Le boulanger et la beauté d’ABC a été annulé après une saison de neuf épisodes en juin 2020. Bien qu’il soit devenu un grand succès sur Netflix après sa première, il n’a pas été relancé. L’émission était également la deuxième série Latinx en anglais à être annulée par ABC en un an, après la fin du Grand Hotel en 2019.

Chez NBC (la maison actuelle de Brooklyn Nine-Nine), Superstore a été annulé peu de temps après qu’America Ferrera ait quitté la série.

Starz a récemment annulé Vida après deux saisons, qui présentaient diverses identités queer Latinx à l’écran.

Et si vous aimez les émissions par câble, vous connaissez déjà la fin de Pose, ce qui est particulièrement décevant compte tenu de la représentation trans-latinx de l’émission.

Selon le récent rapport « Where We Are » de GLAAD pour 2020-2021, publié en janvier 2021, il n’y avait que 26 personnages Latinx en tant qu’habitués de la série à la télévision scénarisée aux heures de grande écoute. C’est déjà inférieur aux résultats de la saison dernière, et maintenant nous sommes sur le point de perdre plus avec la fin de Brooklyn Nine-Nine, y compris un personnage bisexuel Latinx dans Rosa. Le rapport de GLAAD note spécifiquement que les Latinx représentent 18 pour cent de la population américaine actuelle. Alors pourquoi ne voyons-nous pas le même pourcentage de nos personnages préférés à la télévision ?

À Melissa Fumero et Stephanie Beatriz : Je tiens à vous remercier. Merci de m’avoir permis de voir différentes parties de moi-même dans deux personnages latina incroyablement durs à cuire. Merci de m’avoir rappelé ces huit dernières saisons que je suis plus que ce que les gens voient en moi. Et merci de m’avoir aidé à apprendre que j’appartiens vraiment partout où je me retrouve dans ma vie professionnelle et personnelle. Je serai à l’écoute chaque semaine jusqu’à la finale de Brooklyn Nine-Nine avec le sourire aux lèvres, sachant avec certitude que je ne suis pas la seule Latina à ressentir cela.

Et pour le reste d’Hollywood : vous devez vous dépasser. Nous sommes ici, et nous avons été ici. Il y a encore tellement de travail à faire. Nous ne pouvons plus attendre que vous vous en rendiez compte.

