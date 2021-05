La fin de Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi? Les incroyables statistiques de l’attaquant en Ligue des champions alors que la Juventus devrait manquer le top quatre de la Serie A et se contenter de la Ligue Europa

Cristiano Ronaldo pourrait rater une campagne de Ligue des champions pour la première fois en 18 ans la saison prochaine.

La Juventus de Ronaldo a chuté du top quatre après une raclée 3-0 à domicile par l’AC Milan dimanche.

La Juventus a eu du mal en Serie A, même avec Ronaldo marquant 27 buts

Les buts de Brahim Diaz, Ante Rebic et Chelsea prêté Fikayo Tomori ont mis la Juve en danger de manquer le football de la Ligue des champions.

Les géants de la Serie A sont à un point de Naples, quatrième, à trois matches de la fin.

Ce fut une saison à oublier pour la Juventus, qui n’a pas réussi à remporter un 10e titre consécutif en Serie A en raison de la renaissance de l’Inter Milan sous Antonio Conte.

Bien que Ronaldo ait marqué 27 buts en championnat à l’âge de 36 ans cette saison, la Juventus pourrait encore manquer une place dans le top quatre pour la première fois depuis 2012.

Et plus inquiétant pour Ronaldo, qui a un an de contrat avec la Juve, il pourrait faire un retour indésirable en Ligue Europa lors de la campagne 2021/22.

Les seules apparitions précédentes de Ronaldo (2) en Ligue Europa – alors appelée Coupe UEFA – ont eu lieu lors de la saison 2002/03 alors qu’il était adolescent pour le Sporting Lisbonne.

Opta Sports

Ronaldo a un record de buts incroyable en Ligue des champions

Depuis, il a toujours joué en Ligue des champions et a un record de buts incroyable.

Ronaldo a marqué 134 buts en 176 apparitions dans la première compétition de clubs d’Europe et a remporté cinq trophées.

Il a d’abord connu le succès dans la compétition lors de sa dernière saison avec Manchester United en 2008, avant de continuer à aider le Real Madrid à remporter quatre trophées.

Ronaldo a atteint le double des chiffres en sept saisons successives avec le Real Madrid, mais il n’a pas réussi à répéter cet exploit avec la Juventus.

Il a réussi à trouver le filet 14 fois en 23 apparitions en trois saisons à Turin.

La possibilité de ne pas avoir de Ronaldo en Ligue des champions verrait la fin de sa rivalité sur le terrain avec Lionel Messi de Barcelone.

Les deux superstars se sont rencontrées dans les phases de groupes de la compétition plus tôt cette saison, les deux clubs remportant un match chacun.

Pirlo est sous pression avec la Juventus actuellement hors du top quatre

Alors que Ronaldo a continué à marquer pour le plaisir en tant que joueur de la Juventus, il pourrait jouer sous un nouveau manager si le club limogeait Andrea Pirlo.

Malgré la pression croissante sur Pirlo, le joueur de 41 ans insiste sur le fait qu’il ne démissionnera pas de son poste.

Après la défaite de l’AC Milan, il a déclaré à Sky Sport Italia: «Mettez-vous de côté? Non.

«J’ai entrepris ce métier avec beaucoup d’enthousiasme, il y a des difficultés mais mon travail continue et je suis disponible.

«Je pense que je peux faire mieux et pouvoir m’en sortir, avec l’équipe. Nous devons regarder en avant, je continuerai à faire mon travail aussi longtemps que j’en aurai le droit.

«Nous avions en fait assez bien commencé le match, mais nous avons perdu notre chemin et c’était le résultat final. C’est difficile à expliquer maintenant. Il y avait de nombreux composants qui ne fonctionnaient pas. »