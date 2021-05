Le faucon et le soldat de l’hiver est terminé (pour le moment en tout cas) à Disney + et, bien que les fans de Marvel n’aient pas tout à fait le nombre de questions qu’ils ont posées à la fin de WandaVision, certains se sont demandé où la série s’était terminée. Une question majeure pour certains était de savoir comment John Walker est passé de Captain America désavoué à semi-héros au cours d’un épisode, et l’écrivain en chef Malcolm Spellman a une réponse.