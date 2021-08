La fin de la brigade suicide expliquée: la finale magnifiquement tordue de James Gunn

Qui survit à la brigade suicide ?

Il y a une énorme liste de personnages qui sont morts dans The Suicide Squad. Nous n’entrerons donc pas dans tous les détails sanglants et laissons cela pour une autre fonctionnalité entièrement séparée de ce récapitulatif de fin. Cependant, il convient de noter qu’au moment où Starro the Conqueror a été conquis, Bloodsport, Harley Quinn, Ratcatcher-2 et King Shark sont toujours debout au lendemain de la bataille. Cependant, deux autres membres de la Task Force X sont étonnamment, ou selon celui dont vous parlez, sans surprise toujours en vie. Et l’un des enfants chanceux se trouve être la soi-disant belette noyée (Sean Gunn).